人民网北京12月22日电 （记者孙竞、温璐）2022年全国硕士研究生招生考试将于12月25日至27日举行，今年全国报考人数为457万。教育部新闻办主任、新闻发言人续梅在今天上午举行的教育部新闻发布会上表示，今年对疫情形势复杂的重点省份进行专项调度，进一步完善应急处置方案，及时妥善处置疫情封控地区滞留考生就地参加考试，确保相关考生顺利参加考试。

续梅指出，针对报考人数大幅增加及近期新冠肺炎疫情局部散发的形势，教育部采取了系列针对性举措，全力保障考试安全。对疫情形势复杂的重点省份进行专项调度，进一步完善应急处置方案，及时妥善处置疫情封控地区滞留考生就地参加考试，协调部署各有关省份和招生单位做好自命题试卷调配和标准化考场增设工作，确保相关考生顺利参加考试。增设备用考点、隔离考点及医院考场、集中隔离点考场等，全力确保考生和考试工作人员身体健康和生命安全。

续梅提醒，广大考生要认真做好个人疫情防护，提前了解考点有关研考防疫要求，按规定做好各项准备。要充分考虑体温检测、安检等因素，合理安排考试期间出行时间和路线，预留足够赴考时间。要仔细核实确认考试时间、地点和考试科目，按照考务相关要求，提前准备好考试所需有关证件以及必备的考试用具。考试期间，要服从考试工作人员的引导和指挥。

续梅同时强调，全国硕士研究生招生考试是国家教育考试。《刑法修正案（九）》明确，组织考试作弊、非法出售、提供试题、答案和代替考试，属违法犯罪行为；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》明确，在研究生招生考试中组织作弊的为“情节严重”行为，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。她提醒广大考生，遵纪守法，诚信考试，不携带手机等各类无线通讯工具及其他违禁物品进入考场，不参与涉考违法犯罪活动。希望广大考生保持良好心态，沉着应考，通过个人努力成就美好梦想。

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