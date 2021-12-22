人民网北京12月22日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天，教育部召开“办实事 见实效”系列新闻发布会，围绕加强中小学“五项管理”工作介绍“我为群众办实事”实践活动成效。教育部体育卫生与艺术教育司相关负责人表示，中小学生体质健康状况总体呈现“逐步提升”的趋势，其中，优良率由2016年的26.5%上升至目前的33%，上升了6.5个百分点。各学段学生超重和肥胖比例、视力不良率比例呈逐年下降趋势。

相关负责人介绍，通过努力，体质健康管理工作已经纳入地方教育行政部门和学校的评价考核体系，全国中小学生的体育锻炼时间得到有效保证，体育课和课外锻炼的质量得到提高。

下一步，教育部将聚焦中小学生体质健康，研制印发深化体教融合工作三年行动方案。聚焦“教会、勤练、常赛”，深化学校体育教学、训练、竞赛体系改革，认真筹办成都世界大学生运动会和晋江世界中学生运动会，全面带动各地扎实开展学校体育教学、课外体育活动和课余训练竞赛。抓紧制定学校体育教师配备和场地器材建设三年行动计划，推进学校体育教师配备、体育场地器材建设。

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