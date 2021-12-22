原标题：陕西研考：封控区内考生在原报考点隔离考场参加考试

陕西省教育考试院21日晚间发布2022年陕西省硕士研究生招生考试(以下简称：研考)公告，明确在西安市各封控区内的考生，原则上由西安市负责安排车辆、点对点接送考生在原报考点的隔离考场参加考试等考试安排。

据介绍，2022年陕西省研考将于2021年12月25日至27日举行。今年全省研考报名总人数近17万人，其中在西安市参加考试的考生约13.5万人。当前，陕西新冠肺炎疫情正处在快速增长的阶段，西安市疫情防控形势严峻复杂，对研考造成巨大影响。

公告称，陕西省教育考试院按照“分类处置”原则，根据不同情况，制定“一校一策”“一地一策”“一生一策”，确保实现“应考尽考”目标。目前，研考各考点正在反复摸排考生信息，确定考生目前所在地、风险类型、密接种类等情况。预计12月23日之前完成考场设置工作。

据了解，因疫情无法抵达西安考点考试的外省考生，明确由报考院校协调兄弟省市有关院校代设考点组织考试；因疫情无法出省而滞留西安的考生，安排在西安交通大学城市学院考点借考；因疫情无法抵达西安以外省内8个地市考点的考生，安排在西安外事学院考点借考；被疾控部门确定为B类和C类密接的考生，原则上在考生所在的集中隔离点，采取送考上门、单人单间方式组织考试。

同时，在西安市各封控区内的考生，由西安市负责安排车辆、点对点接送考生在原报考点的隔离考场参加考试；在西安市管控区和防范区内的考生，持48小时内两次核酸证明、从居住地点对点直达考点参加考试；其他区域的考生，持48小时内核酸证明正常参加考试。所有封控区、管控区、防范区考生均须填写个人健康和不妨碍他人健康承诺书。

针对全省有8177名考生选择长安大学报考点、其中4513名考生受疫情影响无法进入考点考试的情况，作出如下安排：一是封控在长安大学校内的考生，由长安大学妥善安排考试；二是其他无法进入长安大学考试的校外考生，调整到西安交通大学城市学院考点参加考试。因疫情影响，原考点在西安欧亚学院的非欧亚学院在校生调整到陕西学前师范学院考点参加考试。

公告称，为确保研考工作顺利举行，考前省、市、考点等有关方面将持续开展考生情况调查，通过电话、短信、调查问卷等形式掌握考生最新情况，及时调整组考方案，告知考生最新安排。(杨英琦)

(责编：郝孟佳、温璐)