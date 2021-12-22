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国家统计局：义务教育阶段性别差距已基本消除

2021年12月22日08:45 | 来源：新华社
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原标题：统计局：义务教育阶段性别差距已基本消除

　　记者21日从国家统计局获悉，我国小学学龄女童基本实现应上尽上，净入学率自2015年开始连续6年保持在99.9%以上，与男童基本持平，在义务教育阶段已基本消除性别差距。

　　国家统计局21日发布的《中国妇女发展纲要（2011—2020年）》终期统计监测报告显示，2020年，九年义务教育巩固率为95.2%，比2010年提高4.1个百分点，如期实现纲要“达到95%”的目标；九年义务教育阶段在校生中女生为7285.2万人，比2010年增加197.5万人，增长2.8%，占在校生的比重为46.6%。

　　数据表明，10年间，纲要主要目标如期实现，女性平均预期寿命突破80岁，孕产妇死亡率下降超四成，各类高等教育中女生占比均超过男生，全社会就业人员中女性比重保持在四成以上，农村贫困妇女脱贫攻坚取得全面胜利，全国女人大代表和女政协委员占比均达历史最高，女性养老保障基本实现应保尽保，女性参加失业保险、工伤保险的人数增长约八成，妇女的获得感、幸福感、安全感显著增强。

　　报告还指出，女性健康发展仍面临不平衡不充分的问题，农村妇女参与社会事务管理仍待加强，相关领域妇女权益保障工作仍需进一步加强。

(责编：郝孟佳、温璐)

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