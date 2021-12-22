原标题：“双减”交出阶段性成绩单

“经过各方不懈努力，校外培训治理工作取得了明显进展，学科类培训大幅压减，目前线下校外培训机构已压减83.8%，线上校外培训机构已压减84.1%。”从今年7月“双减”政策发布至今已有近半年时间，“双减”的效果如何？今天，记者从教育部召开的新闻发布会上获悉，一部分培训机构转为非营利性机构，实行政府指导价，为人民群众提供公益服务；不适合转非的将被注销。

教育部校外教育培训监管司负责人表示，培训市场虚火大幅降温，广告基本绝迹，资本大幅撤离，野蛮生长现象得到有效遏制，全社会支持和认可“双减”改革的良好氛围逐步形成。

在学科类机构压减方面，天津、河北、山西、辽宁、安徽、山东等地的压减率达到90%以上。在“营转非”方面，北京、天津、河北、安徽、福建、河南等地的完成率达到95%以上。

“双减”之后，义务教育阶段的学生生活有了哪些变化？

教育部基础教育司司长吕玉刚表示，各地各校普遍（99%以上）制订了比较完善的作业管理办法，建立了作业公示制度，学校作业总量和时长调控基本达到了规定要求，在规定时间内完成书面作业的学生占比由“双减”前的46%提高到目前的90%以上，学生过重作业负担问题得到初步解决。“99.6%的学生家长反映，本学期教师没有再给家长布置作业或要求家长批改作业”。

此外，吕玉刚表示，自愿参加课后服务的学生比例由上学期的49.1%提高到目前的91.9%，有力地促进学生的学习回归校园，有效解决了家长“三点半”接孩子难题。在课堂教学质量方面，99%以上的学校做到了起始年级“零起点”教学，注重做好幼小衔接、小初衔接；普遍建立了学习困难学生帮扶制度，98.7%的教师参与了辅导答疑，切实做到减负提质，保障学生学业质量。

“教育观念正在发生积极转变，特别是许多家长转变了过去让孩子拼时间、多刷题、盲目报班的行为。据中国青年报调查，70.3%的家长认为要树立‘健康第一’的育儿理念，66.2%的受访家长表示要鼓励、陪伴孩子参与校外体育运动，65.5%的受访家长表示不额外增加孩子课业负担，这是非常可喜的变化。”吕玉刚说。

（中青报·中青网记者 叶雨婷）

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