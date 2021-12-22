原标题：引导青年学子“扣好入职第一粒扣子”

毕业前夕，贵州医科大学大五学生龙启舟上了一堂极为难忘的课。

这名大学生一直以为“腐败”“贪污”这些词离自己很遥远，看到一个个年轻人贪腐入狱的案例时，他感到有些震惊。

12月13日这天，贵州医科大学的大礼堂里座无虚席，500余名应届毕业生在听一门为他们“量身定做”的课。这是他们走上工作岗位前的第一堂廉洁教育课。

结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，贵州省纪委省监委机关、贵州省教育厅、团贵州省委联合发起“清风行动·校园计划”志愿服务活动，成立志愿服务队、组建宣讲组，走进大学校园，为即将毕业的大学生开展宣讲教育。“清风行动·校园计划”的启动仪式暨首场活动在贵州医科大学举行，清风宣讲志愿服务队队员围绕“扣好入职第一粒纽扣”，教育引导学生们深刻认识腐败的危害。

为即将毕业的大学生做廉洁教育，并非无的放矢。贵州省纪委监委对全省年轻干部违纪违法问题做过专题调研，数据显示，从党的十九大到今年6月，贵州全省纪检监察机关处分的80后、90后年轻干部，占到同期处分人数近四分之一，有391人被移送至司法机关，腐败低龄化问题令人震惊。

“一些年轻干部被查处后，懊悔万分，但悔之晚矣。”贵州省纪委常务副书记、省监委副主任黄文胜表示，如果在这些年轻人还未踏上工作岗位，或者刚刚踏上工作岗位时，就有人针对性地警醒他们守住人生底线，走好职业生涯第一步，也许他们就不会误入歧途。

黄文胜从事纪检监察工作10余年，见过形形色色的年轻干部误入歧途的案例，他总结了年轻干部走上违纪违法道路的5个突出原因：有的“三观”扭曲、私欲膨胀，贪图享乐、盲目攀比；有的目无法纪、心存侥幸，例如某省农信社干部柯某，本是一名科研人才，却将聪明才智用在钻漏洞、非法占有公款上；有的精神空虚、情趣低俗，沾染恶习无法自拔，例如某县一国有企业副总经理朱某，沉迷网络游戏，挪用公款用于游戏充值和升级游戏装备。除此之外，还有人因交友不慎被拉下水。

“当你凝视深渊时，深渊也在凝视着你。”黄文胜借用哲学家尼采的经典语录勉励学生，“人生当然不能总在罪与非罪之间徘徊，也不能只停留在纪法约束的外在监督上，更要有内心的自省，所以还要有更高的道德底线。”

听完讲座，龙启舟的宿舍里开了一场小小的讨论会。“他们都是走在我们前面的师兄师姐，有的一踏入社会就误入歧途，使自己的人生坠入万劫不复的境地。”龙启舟说，“人生没有重来，职场起步太重要了！路一定不能走错，方向一定不能偏，价值观这个‘总开关’任何时候都不能出问题。”

吴远威 中青报·中青网记者 李雅娟

(责编：郝孟佳、温璐)