人民网北京12月21日电 （记者温璐）今日，国家统计局发布《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》终期统计监测报告(以下简称报告)。报告显示，2020年，全国学前教育毛入园率为85.2%，全国九年义务教育巩固率为95.2%，全国高中阶段毛入学率为91.2%。

报告指出，为促进儿童健康成长和全面发展，我国于2011年颁布实施《纲要》。十年间，《纲要》主要目标如期实现，儿童健康状况持续改善，受教育水平不断提高，福利水平稳步提升，成长发展环境进一步优化，保护儿童的法规体系和体制机制进一步健全；但儿童发展的城乡区域差距依然明显，相关领域儿童权益保障工作仍需加强。

2010—2020年幼儿园数及学前教育毛入园率

在教育方面，报告指出中国学前教育加快发展。《纲要》实施以来，连续实施三期学前教育行动计划，不断扩大普惠性资源供给，提升保育教育质量，目前基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。2020年，全国学前教育毛入园率为85.2%，比2010年提高28.6个百分点，远高于《纲要》“达到70%”的目标。全国共有幼儿园29.2万所，其中公办幼儿园12.4万所，民办幼儿园16.8万所，分别是2010年的1.9倍、2.6倍和1.6倍。全国共有幼儿园专任教师291.3万人，是2010年的2.5倍。

2010—2020年九年义务教育巩固率、小学学龄儿童净入学率和小学升学率

与此同时，义务教育全面普及。《纲要》实施以来，九年义务教育改革不断深化，义务教育实现全面普及。义务教育均衡发展持续推进，义务教育质量进一步提高。2020年，全国九年义务教育巩固率为95.2%，比2010年提高4.1个百分点，实现《纲要》“达到95%”的目标。2010年以来，小学学龄儿童净入学率保持在99.7%以上，小学升学率保持在98%以上。2020年，全国共有义务教育阶段学校21.1万所；专任教师1029.5万人，比2010年增长12.6%；在校生1.56亿人，比2010年增长2.8%。2020年，义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女1429.7万人，占在校生比重为9.1%，比2010年提高1.5个百分点。

高中教育方面，高中阶段教育迈上新台阶。2020年，全国高中阶段毛入学率为91.2%，比2010年提高8.7个百分点，实现《纲要》“达到90%”的目标。全国高中阶段教育共有学校24457所，其中中等职业教育9896所；高中阶段教育招生1521.1万人，在校生4163万人，其中中等职业教育招生数和在校生数分别为644.7万人和1663.4万人，分别占高中阶段教育的42.4%和40.0%。

另外，特殊教育规模持续扩大。2020年，全国共有特殊教育学校2244所，专任教师6.6万人，分别比2010年增长31.5%和66.9%；通过各种形式招收特殊教育学生14.9万人，在校生88.1万人，分别是2010年的2.3倍和2.1倍。全国义务教育阶段特殊教育在校学生86.4万人，是2010年的2.1倍。

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