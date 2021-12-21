人民网北京12月21日电 （记者孙竞、温璐）今日，教育部召开新闻发布会，介绍“我为群众办实事”实践活动总体情况和“双减”工作有关情况。记者从会上了解到，在落实“双减”工作中，教育部始终把校内减负提质作为“双减”工作的根本之策。坚持一手抓减负，一手抓提质，指导学校强化“三个提高”：即提高作业管理水平，提高课后服务水平和提高课堂教学质量，推动“双减”工作取得明显成效。

会上，教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，秋季新学期开学以来，各地各校坚持强化学校教育主阵地作用，聚焦做好校内减负提质，创新工作思路，细化落实举措。“双减”工作在六个方面取得了明显的成效。

一是学校作业总量和时长得到有效控制。各地各校普遍(99%以上)制订了比较完善的作业管理办法，建立了作业公示制度，学校作业总量和时长调控基本达到了规定要求，在规定时间内完成书面作业的学生占比由“双减”前的46%提高到目前的90%以上。不少地方通过制订分学科作业设计指南，开展作业设计大赛和优质作业展示交流活动，着力提高作业设计质量，学生过重作业负担问题得到初步解决。99.6%的学生家长反映，本学期教师没有再给家长布置作业或要求家长批改作业。

二是课后服务基本实现全覆盖。各地各校“一校一案”制订了课后服务方案，普遍开展了课后服务，基本实现了“5+2”全覆盖，课后服务项目质量有效提升。各地各校把课后服务作为进一步彰显学校办学特色，落实全面育人，满足学生个性化学习需要，有效解决家长“三点半”接孩子难问题的重要举措。在课后服务时间不仅指导学生有效完成书面作业，做好答疑辅导，还普遍开展了丰富多彩的科普、体育、艺术、阅读、兴趣小组和社团活动。据调查显示，有92.7%的学校开展了文艺体育类活动，88.3%的学校开展了阅读类活动，87.3%学校开展了科普、兴趣小组和社团活动，课后服务吸引力显著增强。在课后服务工作中，广大教师积极付出，有91.7%的教师参与提供了课后服务，同时还遴选聘用了20余万名符合条件的社会专业人士参与学校课后服务，基本满足了学生不同学习需要，自愿参加课后服务的学生比例由上学期的49.1%提高到目前的91.9%，有力地促进学生的学习回归校园，为提高学生综合素质、促进学生全面发展提供了有力支撑，有效解决了家长“三点半”接孩子难问题。在课后服务中，根据家长需要，各地各校还普遍提供了延时托管服务；此外，有2.1万所学校积极探索开展了暑期托管服务，有302.6万名学生参加暑期托管。

三是课堂教学质量不断提高。各地教育部门和教研机构高度重视深化教育教学改革，进一步加强学校教学工作指导，建立了一批教学改革示范区、示范校。学校普遍更加重视提高课堂教学质量，完善教学管理规范，99%以上的学校建立了教学基本规程，认真执行教学计划，注重强化教学管理、教研备课、教学评价，精准分析学情，改进教学方式方法，提高课堂教学效率；99%以上的学校做到了起始年级“零起点”教学，注重做好幼小衔接、小初衔接；普遍建立了学习困难学生帮扶制度，98.7%的教师参与了辅导答疑，切实做到减负提质，保障学生学业质量。

四是教育观念正在发生积极转变。“双减”工作的实施进一步促进了校长教师、家长、社会教育观念的转变，科学教育观念得到广泛支持和认同，普遍更加重视学生德智体美劳全面培养，更加关注学生全面素质提高、身心健康发展，发展素质教育更加深入人心。特别是许多家长转变了过去让孩子拼时间、多刷题、盲目报班的行为。

五是义务教育优质均衡发展进程加快。各地把推进义务教育优质均衡发展作为深入落实“双减”的重大举措。面对“十四五”构建高质量教育体系的新要求，高度重视巩固义务教育基本均衡成果，积极开展义务教育优质均衡创建工作，进一步改善办学条件，稳妥有序推进校长教师交流，积极推进集团化办学、学区化治理和城乡学校共同体建设，充分激发学校办学活力，不断扩大优质教育资源，促进新优质学校成长，加快缩小区域、城乡、校际教育差距。

六是义务教育质量评价改革深化。各地认真落实教育部等六部门印发的《义务教育质量评价指南》，普遍把落实“双减”工作的举措和成效纳入义务教育质量评价体系，切实发挥好评价“指挥棒”作用，着力扭转唯分数、唯升学不良倾向，积极构建以发展素质教育为导向的评价体系，推动形成良好的教育生态，全面提升义务教育办学水平和育人质量。

记者从会上了解到，学校落实“双减”工作得到了广大家长、社会的普遍欢迎和好评。国家统计局在秋季开学后的专题调查显示，校内减负成效初显，作业负担明显减轻，73%的家长表示孩子完成书面作业时间比“双减”前明显减少，85.4%的家长对学校课后服务表示满意。学校直报平台收到了7714万份家长无记名调查问卷，97.3%的家长反映对学校减负提质工作表示满意。

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