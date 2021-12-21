人民网北京12月21日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天，教育部召开“办实事 见实效”系列新闻发布会，围绕“双减”工作情况介绍“我为群众办实事”实践活动成效。记者从发布会获悉，经过各方不懈努力，校外培训治理工作取得了明显进展，学科类培训大幅压减，目前线下校外培训机构已压减83.8%，线上校外培训机构已压减84.1%。留下的培训机构一部分转为非营利性机构，实行政府指导价，为人民群众提供公益服务；不适合转非的将被进一步注销。培训市场虚火大幅降温，广告基本绝迹，资本大幅撤离，野蛮生长现象得到有效遏制。

教育部校外教育培训监管司相关负责人介绍，教育部高度重视校外培训机构治理工作，将其作为解决人民群众急难愁盼问题的重大民生工程。针对违规培训的问题，教育部指导抖音、微信、钉钉等平台企业主动开展清理工作，坚决防止隐形变异违规培训行为蔓延。

该负责人称，教育部开展暗访巡查，对全国31个省市及新疆兵团进行了调研指导，暗访学校89所、培训机构938家，访谈学生800余人、家长1600余人，对发现的485个问题线索全部反馈相关省份及时处置。组织各地在周末、中秋、国庆期间开展暗访，累计出动执法检查人员5万余人次，检查培训机构7万余家，取缔黑机构414家。组织专门力量开展线上培训日常巡查，关停了199个培训系统。核查举报线索，对“中国教育督导”微信公众号举报平台上收到的34447条有效线索及时转交相关省份予以核查处理。

该负责人表示，在学科类机构压减方面，天津、河北、山西、辽宁、安徽、山东、广东、青海、新疆、兵团等地大力推动机构压减，压减率都达到90%以上。在“营转非”方面，北京、天津、河北、安徽、福建、河南、湖南、广东、重庆、贵州、西藏、兵团等地积极优化流程，“营转非”完成率都达到95%以上。

此外，教育部针对培训机构是否存在“退费难”“卷钱跑路”等问题开展排查，并对存在的问题进行整改。化解从业人员风险，指导各地加大调解仲裁力度，强化劳动保障监察执法，积极开展转就业服务，维护培训机构从业人员合法权益。

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