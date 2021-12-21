人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

教育部：鼓励运用信息化手段建立校服管理长效机制

2021年12月21日09:29 | 来源：科技日报
小字号

原标题：教育部：鼓励运用信息化手段建立校服管理长效机制

　　科技日报讯 日前，教育部官网公布了《关于政协第十三届全国委员会第四次会议第4561号（教育类508号）提案答复的函》，对《关于积极推进“有效监管下的校服市场化”的提案》进行了答复。

　　教育部答复称，此前，教育部等多部门联合印发了《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（以下简称《意见》），对规范校服市场、校服质量标准、校服质量检查、学校选用管理、校服采购管理及监督惩处机制等方面作了具体要求。

　　教育部表示，将会同有关部门进一步加强中小学生校服管理。特别是针对饱受关注的校服采购中存在的隐性腐败问题，教育部答复，将规范中小学生校服选用采购工作，着力解决校服选用采购过程中出现的变相强制购买、价格偏高、款式品类过多、变动频繁、采购程序不规范等问题；继续加强校服产品的质量监管力度，持续开展儿童和学生用品安全守护行动，推进风险隐患排查，切实落实企业质量安全主体责任，多措并举开展质量技术帮扶；强化社会宣传引导，充分发挥家长、社会公众、新闻媒体等作用，深入开展消费品质量安全宣传工作。

　　教育部的答复中特别强调，鼓励有条件的地区积极运用现代信息技术手段，探索建立校服信息管理服务长效机制。（记者操秀英）

(责编：温璐、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部