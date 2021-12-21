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西藏中学生寒假返乡 拉萨火车站增开学生专列

2021年12月21日09:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：西藏中学生寒假返乡 拉萨火车站增开学生专列

西藏中学生寒假返乡拉萨火车站增开学生专列

　　图为西藏学生乘坐学生专列返乡。　拉萨火车站供图

　　连日来，拉萨火车站陆续迎来寒假返乡学生。拉萨那曲第三高级中学740名师生，乘坐拉萨—那曲“点对点”学生专列，踏上温暖返乡旅程。

　　记者从青藏铁路集团公司获悉，为做好学生运输组织工作，该公司相关部门及拉萨火车站积极与学校对接，了解学生放假时间，精心安排运力，加开临时学生专列，最大限度地满足学生出行需求。

图为拉萨火车站工作人员为进站学生提供帮助。　拉萨火车站供图

　　图为拉萨火车站工作人员为进站学生提供帮助。　拉萨火车站供图

　　与此同时，青藏铁路集团公司安排学生专列票额专门用途，拉萨站开设专用窗口办理学生团体车票，提前与带队老师对接，掌握返乡学生身份信息、健康状况和具体需求，制定专列运输工作方案，完善学生进站、候车、乘车等环节的疫情防控和服务措施，为学生团体提供“专人联络、专窗取票、专人引导、专用通道、专区候车”的“一对一”服务。

　　拉萨那曲第三高级中学德育处主任洛桑顿珠说：“拉萨火车站给我们提供了很大的方便，开辟绿色通道、专用候车室，开行专列，让学生能够平安回到家乡，作为学校老师也很放心。”

　　据悉，为确保学生团体有序、温馨、安全出行，拉萨火车站增派党员突击队进行引导，提前开展候车区域消毒及清扫工作，安排专人在安检口、进站口、候车区、站台等进行立岗，有序组织引导学生进站乘车。

图为准备返乡的学生在拉萨火车站候车室。　拉萨火车站供图

　　图为准备返乡的学生在拉萨火车站候车室。　拉萨火车站供图

　　“我们为返乡师生开辟了绿色通道，细化各环节的服务工作。”拉萨火车站客运运转车间副主任央金拉姆介绍，该站安排专人为学生测量体温，协助学生进行安检，服务台职工为学生提供开水，同时通过广播循环播放疫情防控常识，提醒学生提高个人防范意识，“希望每一位师生都能安全、顺利回到家。”

　　那曲第三高级中学高二学生加央旦珍告诉记者，学校给他们购买了火车票，让返乡学生都坐上了免费的火车，火车站为他们开通绿色通道，坐火车回家，父母也很放心。“虽然冬天冷，但我们的回家路很温暖。”(李海星 贡桑拉姆)

(责编：郝孟佳、温璐)

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