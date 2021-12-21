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教育部：做好疫情防控常态化条件下研考组织准备工作

2021年12月21日08:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月21日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，针对近期部分地区出现疫情散发情况，教育部20日召开2022年研考组考防疫工作专项视频调度会。会议要求，切实做好疫情防控常态化条件下研考组织各项准备工作。要提前统筹增设必要的备用考点、隔离考点，做好相关考务工作人员选聘、培训，以及试卷调配和安全保密等工作。

针对部分地区因疫情散发出现少量考生滞留在外地的情况，各地教育考试部门要制定专门应急安置方案，及时加印、调配试卷，严格按规定设置标准化考场，为符合条件的相关考生就地参加考试提供保障。同时要及时了解考生诉求，为考生参加考试提供合理便利。

近日召开的2022年全国硕士研究生招生考试安全工作视频会议指出，特别要提醒广大考生尽量减少考前14天不必要的聚集和跨地区流动。

据悉，2022年全国硕士研究生招生考试初试定于2021年12月25日至26日，考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的少数考试科目安排在12月27日。

(责编：郝孟佳、秦华)

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