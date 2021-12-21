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2023年起清华美院招生增测“文化素养”

2021年12月21日08:16 | 来源：北京青年报
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原标题：2023年起清华美院招生增测“文化素养”

　　20日，清华大学公布2022年艺术类专业（美术学院）本科招生简章，宣布2023年起该院设计学类和美术学类初选将增设文化综合素养测试环节。

　　北京青年报记者注意到，清华美院2022年招生计划与上年持平，依然是240人，面向全国招生，不编制分省分专业计划。报名设计学类与美术学类的考生以省美术学和设计学类统考成绩为依据进行初选，依据省统考成绩分省分专业择优确定初选合格名单；报名艺术史论专业的考生要求艺术类生源身份，艺术史论专业省级统考各省有要求的按各省执行，且需参加清华组织的文化综合素养测试，并根据测试成绩择优确定初选合格名单。

　　设计学类和美术学类的专业考试科目都是色彩、素描、速写，专业考试成绩达到合格线的考生可以获发清华《专业课考试合格证》。设计学类的考生高考成绩（不含政策性加分，下同）需达到所在省一本线，按照综合成绩从高到低顺序录取，综合成绩相同且计划余额不足时依次按照专业课总分、素描、色彩、速写分数择优录取。美术学类考生的语文、外语单科成绩达到清华美院规定的最低分数线，文化课相对成绩达到80，再按照专业课成绩从高到低顺序录取，专业课成绩相同且计划余额不足时依次按照文化课相对成绩择优录取。艺术史论专业高考成绩达到所在省一本线的考生，按照文化课相对成绩从高到低顺序录取，文化课相对成绩相同且计划余额不足时依次按照高考语、数、英的分值从高至低顺序录取。

　　2023年起，清华美院将把文化综合素养测试环节扩大至设计学类和美术学类的初选，并将依据文化综合素养测试成绩及省美术学和设计学类统考成绩分省分专业择优确定初选合格名单。（记者 雷嘉）

(责编：郝孟佳、温璐)

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