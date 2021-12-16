原标题：上海奉贤团组织：让青少年“沉浸式”感受民主协商

“学校路口的转弯车道和直行车道相交在一起，在车流量大的时候存在交通隐患，建议完善交通规则、加大治安力量。”

“午休时间，有的同学想午睡，有的同学却在吵闹，学校能不能专门设置20分钟到30分钟的午睡时间？”

“社区里的健身房，运动器械都适合成年人，不适合儿童，我觉得可以开设儿童健身房，让儿童多运动、保持健康。”

以上这些建议，都是上海市奉贤区奉浦街道的中小学生，通过街道团工委“明日委员”培养计划提出的。2020年起，奉浦街道整合资源、搭建平台，针对不同年龄段、不同领域的青少年制订了周期式培养计划，让“明日委员”通过参与特色课程、红领巾议事会等活动，沉浸式感受民主协商的魅力。

汇贤中学八年级学生林欣媛从去年开始参加每月一次的“浦韵贤言汇”社情民意沙龙。活动上，中学生和区政协委员们围坐在一张桌子旁，围绕社会问题轮流发表看法，然后共同探讨。一年多来，她和同学们一起参与了“完善非机动车分道制管理”“优化公交车站点及车次规划”等“提案”的准备工作。

林欣媛喜欢这些活动，“小时候觉得政治离我们很远，而且我小学的时候挺普通的，也没有什么活动轮到我。进入初中以后，我有机会以‘小议员’的身份参加活动，开会也不是我想象中严肃的‘领导发言’形式，而是每个人都有发言机会，氛围是轻松的。”

林欣媛说，在一次活动中，一位委员提到街道的两所中小学师资力量雄厚，大家都想进，但是名额有限，她就提出了“让师资力量流动起来”的建议：“比如老师们在一个集团里，可以从一所学校轮换到另一所学校，形成相对平衡的状态；而不是很多学生都想挤进同一个学校，挤不进去只能等分配。”林欣媛的建议当场就得到了另一位委员的赞许，她还得知有些地方已经开始实行教师轮岗制度了，这让她颇有成就感。

今年，上海帕丁顿双语学校五年级学生朱舸瑄也多次以“明日委员”身份参加了街道组织的政协活动，包括社情民意沙龙、“以儿童为本建设友好社区”专题协商会、诵读分享会等，提出了不少建议。“我平时喜欢打篮球，相比成年人，儿童打篮球要注意穿好防护设备，以防擦伤碰伤，我由此想到了在社区开设儿童健身房的建议。”朱舸瑄说，“参加这些活动，我觉得自己更善于在生活中发现问题了。”

奉浦街道团工委书记褚晨怡告诉记者，为了动员青少年真正参与到社区事务中，成为“小当家”，街道利用人大、政协条线的资源，邀请代表、委员进校园、社区和青少年面对面交流。同时，也让孩子“以一米的高度看世界”，以旁听观摩为主，体验政协的组织形式、议事规则，培养发现问题、勤于思考、表达自我的能力。去年以来，街道已经汇聚了300余名青少年“明日委员”。

“在这些活动中我们发现，青少年确实有自己的智慧、力量和无限的可能。”褚晨怡说，“我们的活动主题都是民生问题，相关职能部门的负责人往往从硬件建设、软件建设的专业角度来谈，而孩子们会从自己的生活经验出发表达，比如他们想参加更多的体育活动和课外活动，希望上下学的交通更加便利等。”

街道的300余名“明日委员”中也包括街道基层青年干部。褚晨怡介绍说，作为直接面向群众、服务群众的青年骨干和后辈力量，他们应当具备一定收集并准确反映基层诉求的分析研判能力。目前，奉浦街道正在实行“1+2+X”导师签约机制、谈心谈话机制、每月读书机制、课题调研机制，每位区政协委员分别与两位街道科级后备干部、数位青年知识分子结对签约指导，带教成果以“一委员一课题”来体现，今年已梳理形成18个课题小组。

奉浦街道社区自治办公室副主任沈维的课题围绕“激发青年和儿童参与基层社区治理自治活力”展开。她在过去的工作中发现，辖区内8万多名居民中，共青团员和少年儿童占比将近50%，但平时参与社区活动的以老年人为主。今年以来，沈维和同事们通过组织“蒲公英公益计划”“小小规划师”“公共空间微改造”等项目，吸引了不少青少年参与社区治理。“比如我们街道养宠物的居民多，有位叫吴起的萌宠博主就成功申报了文明养宠公益项目，带动了不少年轻人在线上线下参与活动；在社区规划项目中，我注意到几位少先队员就杂物放置、高空抛物安全隐患等问题提出了自己的看法。”

沈维感受到，“明日委员”培养计划让她和同事们有更多机会创新工作办法，有助于缓解居委会“上面一根针，下面千条线”的局面。“居委会遇到难以治理的问题，怎么请得动职能部门，是个长期困扰我们的问题。为了让居民进一步参与社区治理，今年我们设置了每季度一次的‘基层会商日’，对解决居民问题有很大帮助。”

“‘明日委员’培养计划是一个润物细无声的工程。”褚晨怡说，“我们想通过这些活动的举办，让青少年认识到自己拥有作为公民参政议政的权利，从而在长远的岁月中形成‘蝴蝶效应’，所以也希望能推广到社会上去，让青少年有更多机会发出自己的声音。”

中青报·中青网记者 魏其濛

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