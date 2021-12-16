原标题：北科大：修炼推优“内功”为党育人

“马克思主义是信仰，加入中国共产党是我的追求。人需要有理想、有梦想，更需要有信仰，这样我们才能即使身在井隅，却心向阳光。”近日，北京科技大学大二学生彭子颖在团支部推优大会上表达了入党志愿。

在北科大，这样的推优大会时常召开，每一名追求进步的共青团员都要走上讲台陈述自己的入党动机和真实想法，随后接受来自团支部全体同学的“灵魂拷问”和团支部委员会的全方位考察。

与此同时，为帮助各位团支部书记修炼“内功”，学校团委还给他们配发了“秘籍”——《一张图学会推优大会怎么开》，制作各类文本、表单的参考样例，并定期举办各类培训会、经验交流活动，从而让团支部书记从思想上、制度上全面掌握推优这门“功夫”。

规范程序“七步走” 推优大会不走样

“有了推优大会的制度规范和秘籍，我们的工作效率大大提升，同学们也能更加感受到推优大会的仪式感和重要性。”学生团支部书记何奕璇说。

作为全国较早开展推优入党的高校，北科大从上世纪90年代初便开始将共青团组织推优作为确定入党积极分子的重要渠道，让团支部发挥党员发展前置把关和育人选人的重要功能，牢记共青团“为党育人”的初心使命。

今年5月，该校党委专门研究制定了新版《推优入党工作实施办法》，进一步完善了推优标准、条件、流程等实施细则，同时结合实际经验给基层团支部列出了推优大会“七步”流程范式——清点参会人数、介绍推优办法、推荐候选人、候选人自我评述、民主评议、考察、公示，这一范式为团支部规范推优提供了政策依据和制度保障。

学校团委书记王鹂介绍，“共青团推优入党工作是抓实党建带团建、培育时代新人的重要抓手和有效途径，学校专门建立了由党委统一领导、党委组织部门与共青团联合推动、二级学院团组织在党组织领导下具体实施的工作机制，确保推优工作机制健全、程序规范、落实有力。”

在此基础上，学校团委每年从校、院团干部中遴选一批“推优入党督查指导员”，对基层团支部推优大会进行现场指导，确保推优大会“一步都不能少”。

第二课堂“成绩单”让推优对象不掺水

在保障规范推优的基础上，如何推荐出真正优秀的共青团员是推优工作的一大难题。在北科大制定的推优办法中，不仅有“四个先进”的基础条件，而且还基于“第二课堂成绩单”中思想成长、实践实习、志愿服务等活动积分提出了量化要求。

在最近的一次推优大会上，马沿凭借一份亮眼的第二课堂成绩单走上讲台。她今年参加志愿公益劳动已超过160工时，而且还在庆祝建党百年、暑期社会实践、校园主持人大赛中表现活跃。

在述说她的入党志愿时，她讲述了今年“七一”在鸟巢参加庆祝建党百年文艺演出大学生合唱团的难忘经历，特别是演出当晚突降大雨，全体演员依然冒雨坚持演出的场景，“我面向主席台，顶着迎面的大雨高唱着《没有共产党就没有新中国》，激情澎湃，一时间竟不知挂在脸上的是雨水还是泪水，大雨无法浇灭我们滚烫的爱党爱国热情”。

听完她的自我评述，团支部同学纷纷赞叹：“马沿就是我们心中进步青年的样子，推荐她入党，靠谱！”他们一致向党组织推荐这名德智体美劳全面发展的身边榜样。

北科大作为全国首批实施“第二课堂成绩单”制度的学校，也是全国第一份“第二课堂培养方案”的发源地，拥有一整套系统完备、科学规范、运行有效的第二课堂育人机制，特别是一个包含海量信息的第二课堂大数据系统，学生在大学期间参加的各类第二课堂活动都会在系统中留下痕迹。

在第二课堂大数据系统的支持和保障下，团支部推优不再只靠投票和评议结果，而是运用大数据晒出综合表现成绩，推出来的对象真正让学生感到信服。

党团育人“活菜单”让教育培养不断线

入党积极分子强珺在工商1901团支部召开的一次推优大会上作了学习汇报，她重温了“三湾改编”这段党史故事，并运用管理学理论进行分析和解读，列举了恰当的时机、明确的目标、凝聚的团队、统一的理念等“胜利密码”，深入浅出的讲解赢得了大家的赞许。

经济管理学院团委书记刘璐说：“协助党组织培养好、教育好入党积极分子是共青团组织的政治责任，也是新时期深化共青团改革攻坚的重要举措。”

在今年3月启动的党史学习教育中，经济管理学院按照学校的总体部署，给入党积极分子设计了“十个一”学习菜单，要求他们单独或组队在党团支部中宣讲一则党史故事、研读一篇经典著作、对话一位英雄先烈、观看一部党史剧作、学唱一首红色歌曲、制作一集党史短视频、编创一个党史短剧、办理一件青年实事、组织一次红色探访、完成一期党史接龙。

在党团支部的联合培养考察下，强珺在学党史活动中不断强化理想信念，更加坚定了跟党走的决心，终于在今年“七一”前加入中国共产党，成为一名预备党员。

此外，各二级学院和培养单位还会结合专业培养特色研究制定入党积极分子教育培养菜单、量化考评标准等细则，从思想、学习、工作、生活等各方面明确培养举措、建立量化指标，定期安排党、团支部对入党积极分子的各方面表现进行全方位考察，同时“一人一策”提出下一步培养方案，帮助每一名学生在正确的轨道上进步成长。在培养考察期间，学生也将定期在团支部全体团员大会上进行汇报。

近年来，北科大不断加强共青团推优入党工作，坚持真推优、推真优，持续加强推优工作的政治性、规范性、科学性和教育性，推优入党工作的程序流程愈发规范、考察评价更加科学、教育培养机制不断健全，党团联动的推优“全链条”基本确立，校院一体的推优“新格局”已经形成，推优入党已经成为“为党育人”的生动载体、学生党员培养的必要环节和加强基层组织建设的有力举措。每年，学校各级团组织召开推优大会1000余场次，3000余名思想进步、素质全面的优秀青年通过团支部推荐和校院团委审核，被党组织确定为入党积极分子，28周岁以下学生经过团组织规范推优后发展入党的比例始终保持在100%。（记者 王姗姗 通讯员 杨凤琦）

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