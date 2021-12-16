原标题：合理规划腾退用地 多区实招破解停车难

随着私家车数量的增多，停车难成了困扰市民的难题。近日，北京青年报记者在采访中发现，自创建全国文明城区以来，本市多个城区聚焦停车难，推出了多种落地见效的实招，为市民解决停车难题。

北青报记者从通州区了解到，今年以来，通州区通过合理运用拆违、腾退出来的空地，不断规划停车位，缓解市民群众停车难的问题。通州区潞城镇武窑村，近年来随着村里私家车数量的增多，停车难和缺少休闲场所成了困扰村民的难题。车辆乱停乱放，不仅使村民的生活质量大打折扣，还存在着消防通道阻塞的安全隐患。

为解决村民停车难问题，武窑村村“两委”行动起来，开展调查，研究解决方案，村里利用拆违、腾退的“留白”空地，建成了一块占地近5000平方米，集运动、停车、文化为一体的小广场。除此之外，村里还充分利用其他边角地块建成了微型停车场，一下子为村里增加了200多个停车位。“现在停车方便了，小孩子也有地方玩耍了，既美化了环境，又为大家提供了便利，一举两得。”村民宋海元连连点赞。

在通州区砖厂北街东南角，这里曾经有一大片杂草丛生、废弃物堆积的荒地，因为无人管理一直是周边居民的心病。今年，经过环境整治，如今荒地已经华丽变身为停车场。这个新建的停车场面积达到近万平方米，目前已施划停车位200余个。下一步这里将规范停车泊位，缓解周边居民停车难题。

通州区将“闲置”的场地变为停车场为群众解决停车难，密云区则挥出了组合拳。今年以来，密云区城管委、密云区住建委、各镇街（地区）首先开展了停车调查摸底工作，制作基础台账，根据基础数据制定施划方案。目前，密云城区范围内的停车泊位实现“应划尽划”，供需矛盾基本平衡。另外，密云区还对老旧小区内部绿化改造升级、搭建生态停车场；加强对老旧小区和公共区域的拆违腾退，开发更多公共资源；对小区地下停车场全面开放、全部利用等方面入手，深入挖掘小区内、公共区域和路内停车位的资源，使更多停车位得以释放。同时，今年密云区内还实现了机关企事业单位错时对外开放现有内部停车场，提高停车设施的使用率，缓解区域停车供需矛盾。

北青报记者了解到，今年自开展违法停车专项治理行动以来，密云区施划机动车停车位7138个，其中，公共区域复划4216个，路侧新增1661个，路侧复划1261个；施划非机动车停车位3868个。

另据了解，今年，东城区崇外街道将祈西危改拆迁滞留区及崇文门加油站西侧两片区域内的违建拆除腾退出来的空间，规划为便民停车场，用于缓解崇外商圈及居住小区周边停车难的问题。东城区未来五年将继续提升停车管理效能，搭建智慧停车诱导平台，2022年将增加共享停车位700个，持续推动胡同停车治理，改善胡同交通秩序，推动“安宁街区”建设。（记者 王薇）

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