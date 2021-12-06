原标题：周转房让乡村青年教师“安居乐教”

“有热水器，有空调，离学校也近，教师公寓解决了我们住宿的难题。”这几天，江苏省徐州市铜山区何桥镇赵庄小学的青年教师孟老师拿到了“新家”的钥匙。

孟老师的“新家”是位于徐州市铜山区何桥镇肖庄小学内的教师周转房。“现在搬到了镇上的教师周转房，上班方便多了，路上的时间省下来还可以用来备课。”

孟老师告诉记者，之前工作日去学校上班，开车需要40多分钟，如果遇到恶劣天气，时间还要更长。

刘祥宇老师已经在肖庄小学任教3年，他比孟老师早两个月搬进教师周转房。“原来的宿舍4个人一间，生活设施也有些老旧了。现在的房间，两个人一间，设施也比之前好多了。”在周转房建成之前，他和另外两位本校教师住在学校安排的宿舍里。

“除了肖庄小学，何桥镇上其他学校的教师只要有住宿的需求，都可以申请周转房。”肖庄小学校长高绪洪介绍，肖庄小学内的周转房共有12间，一共可以容纳24名教师。目前已经有6名青年教师正式入住肖庄小学内的周转房，其中本校教师有3名，今年11月底，镇上其他学校的7名教师也将正式入住。

“这几年加大了教师招聘力度，但是新教师的住宿一直是个大问题。”高绪洪说，“对我们这种偏远乡村小学来说，有了周转房，就留住了青年教师，也让他们能够更加安心地进行教学。”

据介绍，随着义务教育阶段生源的不断增加，徐州市铜山区委区政府持续加大教师招聘力度，近3年，共招聘新教师2415名。从2020年开始，徐州市铜山区教育局秉持“安心教育、方便生活、有利教学”的原则，实施9个镇11个周转房项目，建成111间宿舍，建筑面积4000平方米，于当年8月份竣工交付使用。

2021年，铜山区继续把周转房项目列入了当地为民办实事工程，新建（改造）5个单职工新教师宿舍周转房3550平方米，投入资金814万元。

铜山区教育工会办公室主任赵阶辉告诉记者，徐州市铜山区总工会将继续跟进周转房建设情况，进一步做好周转房服务配套功能完善工作，加大投入力度，满足偏远乡村教职工的文化需求，提升教职工的文化素养。（曾文静 李润文）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)