原标题：服务“一带一路”建设 福建农林大学成立菌草科学与技术研究院

12月5日，菌草科学与技术研究院在福建农林大学揭牌。该研究院的成立将构建更加完善的菌草科学与技术体系，更好地发挥菌草在服务“一带一路”建设、乡村振兴等方面的重要作用。研究院由“菌草技术”发明人林占熺担任执行院长，中科院院士谢联辉担任学术委员会主任。

据介绍，菌草技术是“以草代木”发展起来的中国特有技术。随着菌草在国内外广泛推广应用，成立菌草科学与技术研究院是加强菌草基础研究和关键技术突破的迫切要求。该院将组建优良菌草种质创新与保护团队、菌草治理生态机制与关键技术团队、菌草产业发展模式创新团队等6支创新团队，着力构建菌草科学与技术体系，推动“菌草学”新兴交叉学科建设。学校将从组织机构、学科建设、经费保障等方面给予支持，并发挥学科优势，融合生物学、生态学、林学等多个学科和有关国家级创新平台，推动菌草种质资源创新联合攻关。

当天还举行了菌草科学与技术发展座谈会，中国科学院院士谢联辉、中国科学院院士谢华安、中国工程院院士张全兴、中国科学院院士朱永官等在会上分别发言，为菌草事业发展问诊把脉、出谋献策。“希望福建农林大学以研究院成立为契机，进一步推动构建菌草科学与技术体系，着力攻克制约菌草科学和产业发展的制约瓶颈，在加强基础理论研究和突破关键技术、扩大成果应用方面取得更大成就，奋力谱写菌草事业发展新篇章。”中国工程院院士罗锡文说。

长期以来，福建农林大学积极推进菌草技术研究和推广应用，在扶贫和援外等领域发挥了重要作用。1997年被列为闽宁对口扶贫协作项目，助力国家脱贫攻坚。2002年，福建农林大学获批创建菌草科学实验室。目前，已从“以草代木”栽培食用菌，拓展到生态治理、菌物饲料、生物质能源与材料开发等领域，形成菌草综合开发利用技术体系，已推广到全球100多个国家和地区，给许多发展中国家人民带去了希望。（记者谢开飞）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)