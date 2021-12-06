图为位于泰缅边境清道县的清迈教联高级中学

从泰国北部城市清迈出发，沿着蜿蜒的盘山公路行驶3小时后，记者来到泰缅边境清道县大谷地的清迈教联高级中学。几位工匠正在粉刷教室，浅蓝色的墙壁在天空白云和青翠山林的映衬下显得十分温馨。“由于疫情，学校刚开学，孩子们终于可以在洁净的教室里读书了。”校长王明明说。

这栋两层教学楼已经使用10年，有20间教室，所有教室内外墙壁全部粉刷，学校投入资金20万泰铢。记者进入粉刷后的教室，看到窗明几净，墙上贴着中国古代诗人的画像，黑板上写着“学习进取、超越自我”。近期，泰国疫情居高不下，学校安排不同年级学生分批次上课，以确保安全。

清迈教联高级中学建于2011年5月，是泰缅边境的泰北华人村在泰国教育部注册的合法华校，也是第一所在泰国教育制度下与中国文化学习相互交融，在教育发展中取长补短、紧密联系的中文学校。为了建设这所旨在与祖籍国教育接轨、搭建泰北华校与祖籍国联系平台的新型学校，清迈地区华人村华文教师联谊会会长王相贤，与杨明兴、廖国安、李有旺、杨大文、陈忠勇等侨领投入4500多万泰铢。学校以“自立自信，和谐发展”为校训，有学生1300余名，教师37位。

王明明是王相贤的女儿，此前在曼谷经商，3年前回到村里帮助父亲办学。她说：“作为生意人，我一直觉得父亲的做法亏本了。但经过几年的亲身办学经历，我明白了：为了孩子们学习中文、传承中华文化，我们付出多少都是值得的。”

傍晚时分，记者看到一群群背着书包的学生，既有三四岁的幼儿、也有十几岁的少年，说说笑笑走入校园。原来，这是大谷地村的孩子们在泰国政府开办的泰文学校下课后，来到中文学校学习中文。学校开设了听说读写译各科教程，注重教学管理，注重学生学习习惯的养成。

在学校，记者观看了师生们表演的舞狮，打陀螺，唱山歌等中华传统文化和民俗表演以及书法、绘画、舞蹈等文化活动。教联分校初三学生谭凤仙考入中文师范班，即将前往中国留学。她告诉记者：“学成后，要回到村里当老师，教更多的孩子学中文。”

“我一直深爱着华文教学，尽心尽力地让每一位学生成为中华文化的继承者，更要做一个中华文化的传播者。”在清迈教联高级中学执教多年的李惠兰说。

再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。以前，华人村村民上山砍竹子、砍木头，简简单单搭建起以篱笆为墙、茅草为顶的教室为孩子们上课。“现在，中国支持经费、选派教师、赠送教材，帮助学校获得巨大发展。由于疫情影响，村民收入减少，学校减免学费，每学年有120万泰铢的短缺，但我们一定会坚持下去。”王相贤说。

为了帮助更多的山村孩子学习中文，王相贤倡议成立了清迈地区华人村华文教师联谊会，旨在整合各华人村华校的资源，使平时获取教育资源无门的偏远学校可以正常运转，并为当地众多华裔青少年寻求赴华留学渠道，为华文教师争取深造机会。目前，联谊会共有会员学校37所，在校学生万余名，会员学校遍及清迈、清莱、夜丰颂。

王相贤表示，要坚持办好华文教育，让泰北华人村成为弘扬中华文化、促进中泰友好的桥梁，培养学生们成为有文化、有梦想、有作为的人才。

谈到学校未来，王明明说：“我们将向泰国教育部门申请注册成立‘清迈教联高级职业技术学校’，开设财会、旅游、计算机、师范等专业，并争取在教联高级中学成立‘海外华文教育中心’，开展教师培训交流、文艺职业教育培训，建立中国国内相关院校的海外生源基地等，使学校成为清迈乃至泰北华人村华文教育的一面旗帜。”（记者孙广勇）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)