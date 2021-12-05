如今的故宫几乎成了全民“网红”打卡地，也是图书大IP。

近期，《紫禁城宫殿》《故宫国宝100件》《故宫与皇家生活》首次以“故宫三书”的形式合璧，在全新的修订和图文排版后同读者见面。

诞生于上世纪80年代的“故宫三书”无疑是一套关于故宫建筑、馆藏国宝、皇家生活的经典读本，是集故宫各部门权威之力，用一流的解说团队和珍贵的一手资料打造的经典之作。特别是，《故宫国宝100件》出版后，常被作为“国礼”赠送给外国元首。

汪家明是最初将港版“故宫三书”引进大陆、出版简体字本的知名出版人，他说，“一部书稿，过了这么多年，还在重版，而且隆重推出，这不能不说是一个奇迹。”

新一代“故宫传家之书”

40年前，故宫博物院集各部门权威之力，倾力打造了《故宫国宝100件》这部具有国际影响力的经典之作。拥有60年故宫工作经验的文物专家朱家溍，领衔专家团队从故宫珍藏的90多万件文物中精选出100件，如传世名画《韩熙载夜宴图》，国内仅存、商晚期铸造的册方斝，琴中之宝、唐至德元年所制的“大圣遗音琴”……自商周至明清，涵盖青铜器、书画、陶瓷、工艺美术、织绣五大类。

《紫禁城宫殿》《故宫国宝100件》《故宫与皇家生活》各有侧重，分别聚焦故宫建筑、馆藏国宝、皇家生活三个方面。

翻开《紫禁城宫殿》，就仿佛经历了一次“无禁区”“全方位”游历故宫的视觉盛宴。书中近600幅珍贵图片，30余幅建筑实测墨线图，将那些深藏在皇宫大院的隐秘角落一一揭开，大到宫室戏台，小到烛台暖炉，纤毫毕现。

宫廷中肃穆而繁缛的典礼是如何进行的？日理万机的皇帝是怎样处理政务的？帝后们的衣食住行是如何安排的？……《故宫与皇家生活》通过对宫廷遗物的观察思考，从文献的字里行间去寻觅摭拾，为读者展开了一幅神秘的宫廷生活画卷。

新版“故宫三书”的出版方表示，此次出版用年轻化的方式重新编排设计，值得放进每个人书房里，不管是游览科普，还是学术研究，都应是首选的“故宫参考书”。

“故宫三书”出版往事

“说起这三部书出版的过程，真是‘白头宫女话当年’，沉淀的当年人事，一下子浮翩沓至”。上世纪80年代初，“故宫三书”大型画册由北京故宫博物院与香港商务印书馆合作出版，出版人陈万雄担任编辑策划。40年后重新编排出版，让他不无“年寿有时而尽”，“未若文章之无穷”的感叹。

三书中，首先出版的是于倬云主编的《紫禁城宫殿》，1982年初版，出版任务最为艰巨和浩大。偌大的紫禁城，要拍摄好高质量而兼及艺术和历史功能要求的照片，是庞大的工程。在陈万雄的记忆中，两组摄影队分头拍摄，每天朝六晚八，一景一照，足足花了三个多月的时间。

随后是朱家溍主编的《故宫国宝100件》，1983年出版。故宫藏品达百万件，从上古到近代，包罗万状，加上原紫禁城内已成为文物的装置，数量更为庞大。陈万雄说，如何让它们走进大众视野，不再遥不可及，这是策划《国宝》一书的立意。

朱家溍就曾提到，《国宝》一书的图版，经过制版的技师拿着一本排列号码的色标专程来北京，和书中收入文物的颜色进行反复比较才确定。“这样不惜工本、不怕麻烦的校色方式我是头一回见到，留下了非常深刻的印象。书出版后，准确、完美地显示文物的真实色泽成为一大卖点”。

第三本是万依、王树卿、陆燕贞的《清代宫廷生活》，1985年出版。皇宫御苑，既是皇家内廷生活的禁地，也是皇朝森然的政治外朝。内廷与外朝，只是一殿之隔，却是神秘而森严。所以《清代宫廷生活》，也是披露中国皇宫别苑实况的第一次。

讲好故宫故事

故宫的一年四季，时间深处的那些往事，吸引着大众的注意力。

说起写故宫的人，不得不提祝勇。供职于故宫博物院故宫学研究所的他，近年来持续书写着故宫的典故与传奇。“今天的故宫博物院，核心词是博物院，故宫是个修饰词，里面的186万件文物，属于全体中国人”。祝勇如是认为，故宫的建筑之美、文物之美，承载的是中华五千年的文明。

推广故宫文化、讲好故宫故事，“故宫三书”同样意义重大。

1966年11月，年仅13岁的汪家明第一次见到故宫。1972年后，在部队做美术工作的他，又去过几次故宫，但真正开始了解故宫，还是读了港版“故宫三书”以后。

“初见《国宝》，既为它的精美、格调所震撼，更为它的通俗、好看而喜欢。名为画册，文字并不少。100件国宝，每件、每图都有详尽的说明和故事，统共足有10多万字，但丝毫不掩盖图片的斑斓和辉煌，尤其抠图和局部放大的技巧，让我叹为观止。”汪家明至今记得。他认为，“故宫三书”最大特点就是权威性、通俗性、欣赏性。

二十年前，汪家明调三联书店工作，开始引入“故宫三书”的大陆简体字版本。如今这是第三次出简体字版了，距离港版首版已过去将近40年，距三联简体字版也过了15年。

新版最大的特点是编排设计现代化，在凸显原版雅俗共赏追求的同时，“对文字重新进行了梳理分层，更紧密地和图片咬合在一起；放大细节，放到超出实物尺寸的地步，给读者以冲击力……”汪家明说。（本报记者 陈俊宇）

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