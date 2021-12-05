12月4日，全国高校2022届毕业生教育人才招聘会在东北师范大学启动。本次招聘会以“扎根基层教育，坚守育人初心”为主题，采取以线上为主、线上线下相结合的形式进行，线上招聘会将持续两周时间。

本次招聘会由教育部高校学生司、全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心指导，全国普通高校教育行业就业创业指导委员会、东北师范大学主办，既是全国普通高校教育行业就业创业指导委员会成立以来举办的最大一场教育人才供需招聘会，也是东北师范大学坚持教育行业大市场建设，连续20年主办的教育行业专场招聘会。

本次招聘会吸引了来自全国30个省份的1600余家用人单位报名参加，发布职位共8800余个，计划招聘人数超过6.9万人，来自全国高师院校的2万余名毕业生报名参与。

与以往线下招聘会相比，本次招聘会创新“互联网+就业”模式，全面开启“智慧就业”。从启动仪式到信息匹配、简历投递，再到面试试讲、签约等环节，都可以通过线上完成，求职者和用人单位足不出户就可以完成全过程，既降低了选才求职成本，又提高了求职效率。

本次招聘会还设置了“直播带岗”环节，东北师范大学学生就业指导服务中心教师和辅导员变身“网络主播”“带岗达人”，通过直播平台向求职者宣传介绍重点推荐单位。在直播间里，老师们从单位基本情况、岗位需求到应聘流程、薪资待遇等，对招聘岗位进行推介解读，随时与学生在线互动，吸引了100多万人次同步观看。

此外，在本次招聘会中，东北师范大学自主研发的“试讲吧”小程序为求职者提供了更多技术支持。该程序模拟线下试讲环节，支持学生上传教学课件和电子黑板，最多可同时支持16名评委在线观看试讲，将用人单位与学生线上互动、宣讲、面试、试讲融为一体，有效解决了教育行业线上招聘的难题。（记者任爽）

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