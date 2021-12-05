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第九届范敬宜新闻教育奖颁发

2021年12月05日04:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月4日电  （记者赵婀娜）第九届范敬宜新闻教育奖颁奖仪式4日在清华大学举行。清华大学副校长彭刚，范敬宜新闻教育基金理事会理事长、清华大学新闻与传播学院院长柳斌杰，人民日报社副总编辑崔士鑫，中华全国新闻工作者协会党组书记、副主席、书记处书记刘正荣，经济日报社社长兼总编辑郑庆东，光明日报社副总编辑陆先高等参与颁奖仪式。

　　本届范敬宜新闻教育奖良师奖授予南京大学丁柏铨教授；良友奖授予人民日报社费伟伟和上海日报社王勇；学子奖授予南京大学陈丽敏、中国人民大学刘泽溪、复旦大学吕京笏、清华大学王子凯、兰州大学武莹景、华中科技大学严胜男、武汉大学湛超越、中国传媒大学张嘉琪、中山大学朱昊宇等9名在校学子。

　　之后举行的第七届新闻传播学科高峰论坛中，与会专家学者围绕“‘十四五’时期新闻传播人才队伍建设”等话题进行深入交流。

　　据介绍，范敬宜新闻教育奖是我国唯一的新闻教育类奖项，每年评选一次。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月05日 04 版）
(责编：袁勃、郝江震)

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