原标题：新华全媒+丨“借眼”备课27年

12月2日，卢文建在课堂上鼓励学生。

扑克牌、快板、粉笔，是卢文建的“教学三宝”。

今年50岁的卢文建是河南省商丘市虞城县站集镇第三初级中学的一名历史教师。19岁时他以优异的成绩考上商丘师专，毕业后回到家乡成了一名乡村教师。然而1994年，卢文建因一场高烧加上用眼过度，右眼视网膜脱落导致完全失明，左眼视力非常微弱，视力残疾一级，巨大的打击一度让卢文建陷入绝望。

“在我最低落时，妻子和学生们的鼓励给了我重新振作的信心。他们当我的眼睛，给我读书。”看不清字的卢文建把学生们读的课本、资料默默记下，归纳总结教案，这种“借眼”备课坚持了27年。

由于眼疾，卢文建无法识别每一位学生，他便用扑克牌抽签的方式，随机点名提问；因无法得知学生上课是否在听讲，他便将教材内容编成顺口溜和快板书，在课堂上唱出来，吸引学生注意力，独特的“快板教学”深受学生们的喜爱。

如今，年过半百的卢文建依旧坚守在教育一线，“只要还有一口气，只要学生不嫌弃，我就不愿离开这三尺讲台。”卢文建说。

新华社记者 李嘉南 摄

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