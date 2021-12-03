原标题：高中生“失位”，别让暂时的消耗影响人生轨迹

视觉中国供图

所谓“失位”，是指高中学生在学习过程中失去原有的学习状态和相应位置，整体表现下滑。

造成失位的因素很多，显而易见的是网络游戏、一次恋爱……但却有更多看不见的因素，甚至并非孩子本身的问题，都在深刻影响着孩子。

当然，初始年级同学在适应期出现暂时的成绩滑坡属于正常现象，不在讨论之列。

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靠过度补习进入重点校，差距加大

昊博每天晚上都睡不着，麻木地刷着抖音，却不知自己看的是什么。他不知道每天到学校有什么意义，听不懂老师在讲什么。他多么希望自己和其他同学一样聚精会神地听讲，和老师互动，思考疑问，或是心领神会地点头微笑……

昊博学习曾经十分努力，初三时，周末每天上10多个小时的课外班，物理和数学既上小班课，又上一对一，当时的他已经到达了“看见题就想做，一看题目就知道大概思路”的地步，完全达到了课外班老师倡导的“肌肉记忆”。

昊博中考成绩优秀，进入了当地最好高中的尖子班。暑假时，他又浸润在“衔接班”里，差不多把高一的课程都学了一遍，对于一个不到16岁的孩子来说，这种自律性极为难得。

原本以为高中生活可以像初中一样名列前茅，然而事与愿违，高一第一学期期末考试，昊博却是班里倒数第六名。各个学科的老师找他谈话，说他失位太严重，要知道，他的中考成绩可是班里第三名。

父母为了给昊博报最好的课外班，省吃俭用，他们不理解为什么儿子越大越不懂事，每天回家手机不离手，晚上怎么催都不睡觉，早晨叫他起床成为父母最痛苦的事情。昊博成绩直线下降，脾气越来越暴躁……父母骂过，砸过手机，甚至动手打过他，可是都没什么用。他现在已经不跟父母说话，每天放学回家，直接把自己关到房间里。

【点评】

在天津市耀华中学每年高一新生的家长学校里，我都会给家长讲一个比喻：孩子如同登山者，目前都同样站在山顶，但我们还不能确认他们的体能。有的孩子是自己一路小跑到山顶的；有的是气喘吁吁爬上来；有的是被父母两个人拽到顶峰；更有甚者是让别人背上来的……同样的道理，只有家长最了解自家孩子是如何考入重点校的。

对于能够独立学习，没上过课外班的学生，就算入学有不适应也不要紧张，亲子双方要放松心情，孩子一旦摸索出适合他的学习方法，就会稳步提高。但如果孩子是上了很多课外班才考入重点校的，无论他的中考分数有多高，进入高一很可能出现“失位”。

面对巨大的压力，孩子会产生“求而不得”的挫败感，此时玩手机、不学习可能只是一种逃避。

说给孩子：你不是变笨了，而是高中的知识密度大、难度高、没有足够的时间反复练习了，这是高中生要面对的现实。此时，给自己正向的鼓励很重要，可以把“有点学不动”的真实感受讲给父母听，一家人共同面对困难，寻找适合的方法，而不是用暴躁、拒绝沟通来处理焦虑，让父母陷入纠结和猜测之中。此时的你，最容易产生放弃的念头，逃避到手机中，会让自己离人生目标越来越远。在此时，要利用高一的时间学会自主学习，紧跟学校老师的节奏，向课堂要效率。自己登山的人最有安全感和成就感。

说给父母：如果你的孩子是比较吃力地考入重点校，就有可能面对“失位”情况，请收起属于自己的焦虑，别对孩子指责和抱怨，耐心聆听孩子的无助和痛苦，在精神方面给孩子支持，千万别给他施加更多的压力。孩子们遇到学业“失位”，最大的痛苦是失去信心，对自己充满否定。试着理解孩子逃避背后的焦虑，肯定他为此作出的一系列努力，很多时候，一个理解的拥抱胜过多少条建议和分析。而最重要的，是让自己接纳孩子的特质，放下不切实际的期待，帮助孩子作出长远规划。

父母离婚危机，让孩子无法聚焦学习

淼淼的成绩由高一入学时班里前10名滑落到40多名了，然而她无心学习，每天都忧心忡忡。她不知道母亲今天晚上会不会又到出租屋来和父亲争吵？会不会做出什么极端行为？更不知道自己应该以怎样的态度面对，是赶紧劝架，还是堵住耳朵不理不睬？

如果劝阻，战火可能烧到自己的身上：“你是你爸爸的女儿，他对婚姻不负责，你对学习不负责……”如果不劝止，妈妈又会说：“你和你爸一样白眼狼，我承担了所有家务，支持他工作，可他却背叛了我们；我省吃俭用，让你生活得像小公主，可你竟然和他一起搬出家门……”

最近一段时间，母亲反复说要借助网络让父亲“身败名裂”：“淼淼，为了你的前途和面子，我不应该这样做，但你太让我失望了，我要为自己而活……”

淼淼是我在电台“张丽珊幸福心理”专栏的听众，她特意跑到耀华中学门口来等我，讲述了自从父母婚姻危机以来，她的情绪情感经历的三个阶段：第一阶段痛恨父亲，得知父亲有外遇时特别气愤，坚决站在母亲一方，不和父亲说话；第二阶段理解父亲，母亲经常在家大吵大闹，把女儿拉进矛盾之中，让女儿站队，生气时把女儿当出气筒；第三阶段逃离母亲，淼淼整天头晕脑胀，无法聚焦于学习，上课看着老师的嘴一张一合，却完全不知道他们在说什么。晚上回到家，又陷入焦虑之中。恶性循环之下，淼淼成绩下滑，她只希望父母顺利地离婚，还她一丝宁静。

【点评】

夫妻双方发现对方有外遇后，第一反应可能都会情绪失控，行为失当，如果难以自我改善，或没有寻求婚姻治疗师的帮助，这种混乱也许还会持续相当长一段时间。孩子的成长有可能深受影响，甚至出现停滞或者倒退。

说给孩子：淼淼不妨和母亲好好谈谈，首先告诉母亲自己已经在寻求心理老师的帮助，老师的讲解让自己意识到，母亲感觉自己在婚姻中受到伤害，还要面对和处理这一切，非常不容易，一时情绪失控是可以理解的。其次，提醒母亲接受心理咨询或婚姻治疗，以免陷入更严重的负性情绪无力自拔，遭受更大的损失。

最重要的是，淼淼不能因为父母的婚姻状态而自我放弃，影响了前进的步伐。每当陷入烦恼之中，应有意识地叫停，尽量转移注意力。意识到自己的焦虑并不能帮到父母，而学业上的沉浸感、忙碌感则有可能替代负面情绪，让自己有所收获。

此时要多跟老师交流，主动请教，这样有两个好处：一是让老师知道你在努力学习，会多给予你相应的关注和支持；二是尽快弥补知识上的漏洞，以学习上的获得感来缓解当下的痛苦。

说给父母：那些与淼淼母亲有同样经历的家长，你是否想到过自己情绪失控给孩子带来的影响？当婚姻出现危机，不妨接受婚姻治疗。无论将来是离婚还是不离，父母都要尽力给孩子营造安全的心理环境。孩子目前的成绩“失位”只是暂时影响，如果不尽快挽回，持续两三年到孩子高考时，可能会影响到孩子的人生轨迹，那么婚姻危机的损失就扩大了。既然为人父母，就要敢于面对困难，承担责任，而不是沉浸和放纵在自己的负性情绪之中。

人际关系错位，难有持续学习的动力

尚玮自从上高中以来，枯瘦得让人心疼，她吃不下饭，强吃后会干呕；她睡不着觉，一闭眼就想起跟班上同学那些不愉快的关系。

本来上初三时，班主任介绍这所高中校师资好、学生素质高，尚玮对这所学校心生向往。如愿考上后，却发现班上有的男生上课玩手机，有的女生说话口吐脏字……对高中的完美想象“破灭”了，尚玮心中失望，期待班主任整顿班风，经常“搜集”班里存在的各种问题，晚上在朋友圈吐槽同学“怪现相”，以至于学习都不太专心了。

更糟的是，她渐渐发现自己被同学孤立了。老师布置小组讨论，没有小组愿意接收她，放学和课间休息，没有同学跟她聊天玩耍。她曾试图像别的同学那样，跟大家调侃、开玩笑，却被同学回怼，她觉得自己被欺负了……

在学校人际关系的不顺，让尚玮回到家经常大哭一场，父母很着急，粗略询问后觉得孩子受了委屈，就和她一起痛斥班风不好，同学不善良，班主任不作为……可是，父母的“支持”却没有真正帮到尚玮，尚玮感到越来越压抑，不被同学接纳，成绩由班里前十坠落到倒数第八……父母同样也陷入极端焦虑之中，尚玮父母都是靠努力奋斗读完博士，毕业后在大学任教，他们不明白女儿为什么这么依赖人际交往。缺少朋友，为何会严重影响学习呢？

【点评】

许多成年人认为孩子上学的主要任务是学习，交太多朋友属于耽误时间。然而，不被群体认同的学生，内心难以建立起安全感和归属感，容易引发负面情绪，进入各种内耗，无力在学业上投入时间和精力。我在日常咨询中发现，很多长期不愿到校上课的孩子，有一个共同的原因就是在班里没有朋友。

说给孩子：从初高中经历看来，孩子和同学之间的互动经历了两个阶段。第一阶段，对同学不满意。中考前，老师也许为了激发学生的学习动机，而营造了一个过于理想的环境。进入高中感觉失望后，没有调整自己的期待，误选了“嫌弃”模式，同学怎么可能接纳你呢？第二阶段，分寸失当，当你试图改变原先的交往模式，却没有给自己和同学留出足够的时间，别人可能无法理解你突如其来的转变，关系继续处于尴尬状态。

所以，当你不知道该怎么做时，不如先停一停，让自己适应环境，给自己和他人留出相互了解的时间，接受“融入群体需要一个过程”。纠正从前不适当的做法，不随意评判他人，观察同学和班级是否真像想象中那么糟糕。同时聚焦于学习，成绩提高会增强自信心，改善在同学心目中的形象。

相信这段经历或许可以让你更新人际交往的理念，学习与不同性格特质的同学相处。也许，青春期人际交往能力就是在一路磕磕绊绊中提高的。

说给父母：作为成人，更要尊重人与人之间的差异，除了学习，家长不妨多问问孩子在人际关系方面的感受。一些高学历、在科研院所工作的人员，自身往往专注于学术，不用过多考虑人际交往，也容易认为孩子间的交往可有可无，然而同伴间的认可和陪伴是青春期孩子重要的心理需求。

其次，当遇到问题，尽量全面了解情况，跟老师、其他同学和家长取得交流，理性面对客观环境，教会孩子对自己负责，反思自身做得怎么样。如果父母过度卷入，和孩子一起轻率指责老师和同学，只能强化孩子的“被害模式”，长远来看影响孩子的社会适应能力。（作者为天津市耀华中学心理教师）

(责编：张若琳(实习生)、温璐)