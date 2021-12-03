原标题：南京理工大学设立泽山育才基金

本报南京12月2日电 12月2日，中国工程院院士、南京理工大学教授王泽山将其所获国家最高科学技术奖等奖金共计1050万元一次性捐赠，用以支持学校教学和人才培养工作。这是该校历史上以个人名义最大额的单笔捐赠。

南京理工大学将此笔捐赠命名为“南京理工大学泽山育才基金”，计划用于奖励在教学一线取得显著成效的教师和学业优异学生，支持教师推进教学内容和方法的创新，促进教学质量的提高，培育学生家国情怀与使命意识。学校制定《南京理工大学泽山育才基金管理办法》，决定由校教育发展基金会负责基金的日常管理。

王泽山院士说：“我把包括国家最高科技奖等奖项的奖金捐赠，用于支持教书育人事业，希望基金长期稳定地支持在科学研究领域取得突出成绩且具有明显创新潜力的青年人才，让南京理工大学更强地发挥培养基础研究人才的主力军作用。”

王泽山是中国工程院院士、著名火炸药学家。他曾在自己的入党申请材料中写道：“为个人的生活是渺小的。”他用自己以身许国、一辈子献身科研的实际行动践行了自己的入党初心。他在专注科研的同时，一直心系学校发展，尤其关注教学和人才培养。

教师代表、国家“万人计划”教学名师、电光学院教授王建新说：“育才基金的设立，将激发广大教师重新思考教学本质、积极投身教学工作、提高人才培养质量的热情与责任。我们要秉持一流科学研究要为一流人才培养服务的理念，及时将学术研究、科技发展前沿成果进教材、进课堂、进实验室，引导学生开展探究性学习，培养学生的批判性思维、实践能力和创新意识。”

学生代表、机械工程学院2019级硕士研究生邓致远说：“‘泽山育才基金’的设立对南理工学子既是一种奖励，更是一种考验与激励，将敦促我们扛起重任，不懈奋斗。我将坚定‘国防强国’的信念，毕业后在科研道路上不断前行、开拓创新，成为国防事业发展路上的一颗螺丝钉。”

捐赠仪式上，校党委书记张骏代表学校接受王泽山院士捐赠，并向他颁发了捐赠证书。（记者刘已粲、苏雁）

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