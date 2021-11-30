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《中国少年报》迎来创刊70周年

2021年11月30日17:06 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月30日电 （记者孙竞）作为面向中国孩子的全国性报纸，《中国少年报》日前迎来创刊70周年。

团中央书记处常务书记汪鸿雁在庆祝《中国少年报》创刊70周年座谈会暨少年儿童新闻出版中央厨房启动仪式上表示，《中国少年报》要聚焦少年儿童政治启蒙和价值观塑造的主责主业，履行“为党育人、为国育才”的重要职责，要立足新时代，大力培养“多面手”新闻记者，加快传统媒体和新兴媒体从“相加”迈向“相融”，构建更有传播力、引导力、影响力、公信力的少先队全媒体矩阵，打造更多高质量的融媒产品。

记者了解到，1951年11月5日，为更好地向少年儿童进行共产主义教育，宣传党的路线方针政策，指导全国少年儿童运动，经中共中央批准，团中央正式创办了《中国少年报》。70年来，《中国少年报》肩负着对少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造的职责使命，一代代报人栉风沐雨，薪火相传。

为适应新形势，探索融合发展道路，少年儿童新闻出版中央厨房也在当天正式启动。未来，《中国少年报》将通过新媒体技术、超高清技术、5G技术、AR/VR技术等手段，成为移动互联网时代少先队工作的响亮号角、少年儿童政治启蒙和价值观塑造的重要阵地。

(责编：温璐、秦华)

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