原标题：“双减”有多紧迫，“双增”就有多重要

郭杰（北京汇文中学校长）

笔者在上周专栏《“双减”精准施策，推动学生素质拓展提升》（11月21日《北京青年报》）中提到，教育部推进“双减”的同时推动“双增”：首先是在减轻校内课业负担后，在课程安排和课后延时服务中增加学生参加户外活动、体育锻炼、艺术活动、劳动活动的时间和机会；其次是在校外培训机构认定中，将体育和美育培训列为非学科类培训，学生接受体育和美育培训的时间将大大增加。

教育部在推进“双减”的同时推动“双增”，本身就表明两者之间有着内在的密切关系。一方面，“双减”客观上为“双增”提供了条件，如果没有“双减”进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，学生就难有更多参加校内外体育、美育、劳动等项目学习、锻炼、实践的时间机会、成本投入。另一方面，“双减”和“双增”的目的高度统一，都是为了让学生从过于沉重繁复、机械僵化的学科学习中解放出来，增加体育、美育、劳动、社会实践等复合型、成长型素质培养和能力塑造，从“做题家”“应试机器”转变为德智体美劳全面发展的人才。

由此可见，“双减”要解决的问题，正是“双增”出发的起点，“双减”的任务有多紧迫，“双增”的作用就有多重要。

教育部体卫艺司负责人以增强学生近视防控为例，分析协同推进“双减”“双增”可收到的实际成效：减轻校内课业负担，给学生腾出更多参加户外活动和体育、艺术、劳动的时间机会；减轻校外培训减轻负担，学生可以更多接受课外体育、美育学习培训，这些足以从根本上推动学生近视防控的有利进展。防控学生近视如此，控制学生肥胖率也是如此，当学校中“小眼镜儿”“小胖墩儿”越来越少，即可视为“双减”“双增”取得初步成效的一个明证。

做好防控学生近视、控制肥胖率等具体工作，反映的是对学生素质全面发展的综合考量。学生素质全面发展，包括身心健康、人际交往、创新创造、统筹组织、社会参与等多方面素质发展，都可以通过“双增”得到强化与提升。“双增”促进学生综合素质发展，既体现为学科教育与非学科教育（体育、美育等）的结合，也体现为校内学习培养与校外培训实践的结合，还体现为学校教育与社会教育的结合。做好这三方面的结合，学生才算是接受了规范、完整的教育，这样的教育才有利于学生的长远发展和全面发展。“双增”不但有利于推动“大教育”模式转变，也有利于从学校、家长、社会多方面推动“大教育”观念转变。

“双增”的重点之一是体育教育。义务教育阶段和高中阶段学校应严格按照国家课程方案和课程标准开齐开足上好体育课（国家鼓励基础教育阶段学校每天开设1节体育课），不断拓宽课程领域，增加课时并丰富课程内容。应积极统筹整合社会资源，校外培训机构可通过政府购买服务等渠道提供学生体育教育培训服务；完善学校和公共体育场馆开放互促共进机制，鼓励学校和社会体育场馆合作开设体育课程；统筹好学校和社会资源，城市和社区建设规划应优先统筹学生体育锻炼需要，等等。

“双增”的重点之二是美育教育。美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力、涵养人文精神和厚植创新意识的教育。义务教育阶段应注重激发学生艺术兴趣和创新能力，培养学生健康向上的审美趣味、审美格调；高中阶段应丰富审美体验，开阔人文视野，引导学生树立正确的审美观、文化观。应加强美育的社会资源供给，学校应积极探索与社会公共文化艺术场馆、文艺院团合作开设美育课程；整合校内、校外资源开展美育实践活动，作为解决中小学课后“三点半”问题的有效途径和中小学生课后服务工作的重要载体。

加强“双增”工作，当务之急要加大公共财政对义务教育阶段和高中阶段学校体育、美育师资及教学设施设备的投入，为学校体育美育教育资源补上欠账、补齐短板。据教育部体卫艺司负责人介绍，“十三五”期间我国体育教师数量持续增长，但目前体育老师缺口仍旧巨大，有的地方甚至出现“2600名学生只配备2名体育老师”的现象。另据教育部公布的数据，按照国家课程设置方案，目前我国义务制教育阶段美育教师缺口为15.5万人，高中教育阶段缺口为10万人，总缺口达25万人以上。

此外，应加大公共财政对校外体育类、美育类教育资源的投入，推动、扩大社会力量对体育、美育教育的参与投入，以有效平衡学生接受校外体育、美育教育培训服务的成本。同时加强和完善对校外体育、美育培训机构的监督管理，防止校外体育、美育培训领域过度资本化并制造新的教育焦虑，防止体育、美育教育培训成为学生（及家长）新的校外培训负担，不能让“双增”成为新的“增负”。

(责编：黄子娟、吴楠)