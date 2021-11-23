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清华大学：全面审查文科博士学位论文质量

2021年11月23日08:58 | 来源：中国教育报
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原标题：清华大学：全面审查文科博士学位论文质量

近日，清华大学研究生院和文科建设处组织召开会议，启动对全校文科博士学位论文质量的全面审查工作。

清华大学副校长杨斌介绍，开展文科博士论文质量全面审查工作，是落实清华2021年文科工作会议精神，也是持续推进《关于在新发展阶段进一步深化研究生教育改革的若干意见》以及《2030高层次人才培养方案》的重要举措之一。率先对清华文科博士生人才培养质量做一次全面审视，对文科博士学位论文质量做一次全面摸底，有助于学校更有针对性地制定博士生质量管理的相关措施。各院系要高度重视、端正态度，结合本次审查工作的结果，深入分析并提出进一步提高本院系博士生质量的真招实招。

今年9月，清华大学召开了文科工作会议。清华大学校长邱勇在会上提出，清华文科建设接下来要控制学科规模，建立内部结构调整机制，保持学术的深度和高度，不断提升学科发展质量，要压缩博士生规模，提高培养质量，同时要加快建设高水平师资队伍，积极打造一流的文科发展平台，吸纳最优秀的文科人才，发挥顶尖学术带头人的引领带动作用。（记者：欧媚）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)

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