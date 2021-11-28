原标题：首个量子科技博士点落户中国科大

日前，教育部正式公布2020年度学位授权自主审核单位增列的学位授权点名单，全国共新增54个学位点，中国科学技术大学的量子科学与技术博士学位授权交叉学科位列其中。这是我国首个量子科学与技术方向的博士学位授权点，也标志着该校在量子科技领域的学科建设取得阶段性成果，并迈入系统布局、成熟发展的新阶段。

20世纪90年代初，中国科学技术大学在国内率先开展量子信息科学研究。目前，已形成了包括物理学、计算机科学和技术、电子科学与技术、材料科学与工程、数学、控制科学与工程、软件工程等在内的交叉学科，量子科学与技术方向成为国际著名人才培养和科学研究基地之一，为国家培养和输送了大批高素质科技人才。

此外，该校建有合肥微尺度物质科学国家研究中心、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院、中国科学院量子信息重点实验室、中国科学院微观磁共振重点实验室等高水平研究基地，为量子科学与技术领域的人才培养提供了一流支撑体系，取得了包括1次国家自然科学一等奖、3次国家自然科学二等奖在内的一系列创新成果。

据悉，该博士授权点的获批，对促进量子科学与技术学科发展，提升量子科技创新领军人才的培养质量和数量等方面具有重要推动作用。该校将面向世界科技前沿、面向国家战略需求，布局和推进一流学科和交叉学科建设，加快培养量子科技领域的领军人才与产业急需的高层次人才，持续攻克量子科技领域瓶颈技术，抢占量子科技发展战略制高点，努力为国家在新一轮科技竞争中走在世界前列作出更大贡献。

(责编：黄子娟、吴楠)