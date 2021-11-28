岳昌君

2022届高校毕业生即将进入“就业季”。根据北京大学教育学院日前发布的“全国高校毕业生就业调查”数据，我国高校毕业生就业选择呈现令人欣喜的趋势。

从就业选择的城乡分布看，大中城市虽仍是吸纳毕业生就业的主要去向，但县级及以下地方也吸引大量毕业生，成为广大毕业生大有可为的天地；从就业的行业分布看，教育业、制造业、科学研究和技术服务业等占比较大，这一方面说明经济转型升级和产业结构调整使得高校毕业生就业的行业选择日趋多元，另一方面说明更多的高校毕业生已将自身发展主动融入国家发展需要；从就业的单位分布来看，许多毕业生主动选择民营企业和中小微企业，这是社会活力的体现，也折射出大学生职业选择上的日渐开放与多元。

择业观是青年人价值观和人生观的缩影，也是社会发展变化的风向标。从倾向选择传统岗位，到主动选择“新职业”，在广阔的天地中寻求更多的创造性和可能性；从留在大城市，到走向地级市及以下地区体会做开拓者、奋斗者的幸福；从更在乎体面与安逸，到更看重“奋斗的人生最美”……这些就业观念的变化，折射出当代青年身上的朝气与锐气，也折射出时代的发展在当代青年人身上留下的印记。听从内心召唤，勇敢追求梦想，将自身发展与祖国发展进步的步伐联系在一起，是这一代青年鲜明的青春底色，是活力与创造力的最好证明。

一代人有一代人的使命，不同的人有不同的人生选择。既追求个性化的表达，也立足牢固的价值基座，既拥有独立的世界，也能将个人价值与社会价值有机统一，既在前行的行囊中装满好奇、无畏，也带着坚忍不拔和求真务实出发，令人欣喜的是，当代青年在选择职业道路的过程中，赢得了更多人生出彩的机会，也为社会涌现更多活力提供了可能。

当然，多元选择离不开厚实的土壤。未来，还需广大家长努力呵护青年人的人生选择，需要广大高校进一步激发学生的创造性，为就业提供更为科学的分类指导，也需要整个社会进一步构建崇尚理想、崇尚奋斗的氛围，营造尊重个性选择、多元选择的文化环境，唯如此，才能让每个青春的选择都充满光芒。

今日青年，身处伟大的时代；伟大的时代，给予青年更大的舞台。期待更多青年人在多元的选择中，用理想与奋斗成就有价值的人生。

（作者为北京大学教育经济研究所教授）

《 人民日报 》（ 2021年11月28日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)