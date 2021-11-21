原标题：教育部启动“2022届高校毕业生校园招聘月”系列活动

为推进2022届高校毕业生就业工作，教育部于11月20日启动“2022届高校毕业生校园招聘月”系列活动，用一个月的时间，在全国范围内持续推出系列专场招聘会、供需对接大会、就业育人主题教育等三大系列活动，促进2022届高校毕业生更加充分、更高质量就业。

“校园招聘月”期间，教育部门将会同12大社会招聘机构，举办“24365校园招聘服务”线上招聘月活动，集中面向重点区域、重点行业、重点人群组织10场以上全国性大型专场招聘会；启动“共建共享岗位精选计划”，探索实施岗位精准推送，预计发布岗位信息70万个；会同人社部、国资委、共青团中央、中央广播电视总台等五部委共同主办“国聘行动”第三季“不负韶华 国聘行动”；全国普通高校就业创业指导委员会19个分行业就指委将举办40场以上专场招聘会，为相关专业毕业生精准提供丰富的岗位信息；各省(自治区、直辖市)将同步举办200场以上区域性、行业性、联盟性线上线下专场招聘会；各高校将每日举办线上或线下校园招聘会，加速毕业生求职进程，帮助毕业生尽早就业。

“校园招聘月”期间，教育部还将举办“供需对接就业育人项目”网络对接大会，届时将发布306家企业申报的3000多个就业育人项目；同时举办“全国中小企业人才供需对接会”活动，邀请超过3000家中小企业和500所以上高校参加，引导高校毕业生到中小企业就业。

(责编：黄子娟、刘圆圆)