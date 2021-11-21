原标题：高校不得以“研究生”“博士”等名义举办课程进修班

日前，教育部网站发布《普通高等学校举办非学历教育管理规定（试行）》（以下简称《规定》），对普通高校举办非学历教育做出明确规定。

据教育部职业教育与成人教育司负责人介绍，近年来，我国高校非学历教育存在部分高校办学定位有偏差，办学治校主体责任落实不够，管理体制机制不完善，质量保证体系不健全等问题，特别是在与社会机构合作举办非学历教育方面，存在一些逐利倾向，滋生了腐败风险，影响了高校品牌声誉。“对此，党中央、国务院高度重视，中央领导同志就规范高校非学历办学作出重要指示批示，提出明确要求。”这位负责人说，教育部在调查研究的基础上制定了此版《规定》。

《规定》第三章第十一条明确：高校不得以“研究生”“硕士、博士学位”等名义举办课程进修班。面向社会举办的非学历教育不得冠以“领导干部”“总裁”“精英”“领袖”等名义，不得出现招收领导干部的宣传。

《规定》明确高校的办学主体责任，要以自招、自办、自管为主,建立学校非学历教育中长期规划编制、年度执行情况审查、财务审计、监督检查机制，并纳入学校党委（常委）会议事事项和“三重一大”决策范畴。严禁高校委托校外机构代理招生，严格控制非学历教育合作办学。如确有合作办学需要，要坚持高校主体地位，严禁转移、下放、出让学校的管理权、办学权、招生权和教学权。

《规定》要求高校对非学历教育实施归口管理，且归口管理部门不得设立在实际举办非学历教育的院系或部门。

此外，该规定还在招生、教学质量、财务、条件保障等方面做出详细要求。

(责编：黄子娟、刘圆圆)