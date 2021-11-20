人民网北京11月20日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从清华大学获悉，美国时间11月18日下午，2021年度“戈登·贝尔”奖获奖名单在全球超级计算大会（SC21）上揭晓，中国超算应用团队凭借“超大规模量子随机电路实时模拟”成果获此殊荣。

“戈登·贝尔奖”是国际高性能计算应用领域的最高奖项。研究团队基于新一代“神威”超级计算机，研发了量子计算模拟器SWQSIM，提出近似最优的张量网络并行切分和收缩方法及混合精度算法，可高效扩展至数千万核并行规模，并提供每秒4.4百亿亿次的持续计算性能，是超算领域全世界目前已知的最高混合精度浮点计算性能。

获奖项目。清华大学供图

据悉，此次的研究成果，与“悬铃木”200秒完成0.2%保真度的百万采样任务相比较，“顶点”需要一万年完成同等复杂度的模拟，SWQSIM则可在304秒以内得到百万更高保真度的关联样本，在一星期内得到同样数量的无关联样本，打破其所宣称的“量子霸权”。

此外，该软件还可在60小时内完成比“悬铃木”更加复杂的1000多倍的量子电路模拟，实现100-400比特量子电路算法的单振幅和多振幅模拟，为未来量子计算的发展提供了坚实的模拟支撑。

团队成员讨论优化方案。清华大学供图

“目前的复杂量子电路，保真度还比较低。以谷歌的‘悬铃木’系统为例，一百万个样本中，仅能保证两千个左右的有效样本。像SWQSIM这样，具备近实时的模拟能力的量子电路模拟器，可以为量子计算机未来的发展提供强大助力。”该工作的共同通信作者，清华大学地球系统科学系教授、国家超级计算无锡中心副主任付昊桓表示。

据介绍，本次获奖团队由来自之江实验室、清华大学、国家超级计算无锡中心、上海量子科学研究中心等机构的14名成员组成。清华大学超算团队作为核心成员之一，系第三次获得该奖。

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