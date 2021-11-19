人民网北京11月19日电 （记者何淼）中国教育学会中小学安全教育与安全管理专业委员会(以下简称“安全专委会”)第三届理事会换届大会暨第十二届届学术年会日前在北京教育学院召开，中国教育学会秘书长杨银付、副秘书长游森出席会议。

本次会议围绕“安全教育的机遇与挑战”的主题，聚焦当前学校安全工作实践中亟需解决的重点、难点和热点问题，探讨新时代学校安全工作的切实挑战与有效应对。

图为中国教育学会秘书长杨银付讲话。安全专委会供图

杨银付指出，安全是学校办学实践的底线和红线，没有安全的基础和保障，就没有教育事业的发展和提升。学校安全工作涉及到千家万户的幸福，是非常光荣的事业。

杨银付肯定了安全专委会第二届理事会的工作和贡献。他指出，安全专委会第二届理事会围绕学校安全工作的实践问题解决和质量提升，开展了内容丰富实效突出的理论研究，参与了教育部诸多相关政策文件的研究、起草和解读工作，开展了高质量的学校安全教育课程研发和资源建设工作，承担了全国各地多项教育行政干部、中小学校长、教师的安全培训任务，充分切实发挥了学术组织对学校办学实践的指导和引领作用。

杨银付对李雯理事长领导的安全专委会第三届理事会提出了“四个坚持、四个提升”的殷切希望：一是坚持政治建会，提升引领力；二是坚持服务立会，提升贡献力；三是要坚持学术兴会，提升竞争力；四是要坚持科学治会，提升保障力。关于安全专委会的当前的工作推进，杨银付还提出了四点要求：第一是充分认识学校安全的重要性，树立底线思维和红线意识；第二是加强学校安全的理论研究；第三是充分开展学校安全的交流合作；第四是积极探索学校安全工作的新模式，打造学校安全管理的新样本。

图为中小学安全教育与安全管理专委会理事长李雯讲话。安全专委会供图

安全专委会理事长李雯教授代表第三届理事会从预期目标、工作思路和重点任务等三个方面介绍了第三届理事会的工作思路。预期目标包括深化理论研究、服务教育决策、指导学校实践、搭建交流平台和创造良好外部环境等五个方面；工作思路包括坚持正确方向、注重资源整合、规范推进工作、专业推进工作、务实推进工作等五个要点；重点任务包括学术交流活动、政策法规研发、学校实践指导和社会公益服务等四个板块。

此外，在会议学术报告、局长论坛和校长论坛三个主要环节，来自全国各地教师教育领域的知名专家和学者进行充分、深入地研讨和交流。会议形成的成果如下：明确了学校安全专委会的工作思路，提出了学校安全工作的发展方向，为各级教育行政部门提供了开展学校安全工作的有效思路、为各级各类学校开展安全工作提供了有效的方法，为国家有关部门的教育决策提供了科学的依据；会议还为各地教育系统相互学习、相互借鉴提供了交流平台，受到了全国各地教育行政部门安全主管和中小学校幼儿园园长和教师的一致好评。

(责编：宋美琪、秦华)