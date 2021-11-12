原标题：这样的大学生励志榜样更动人

24岁轮椅女生“趴着学习”，拿到国家奖学金特别评审奖；失聪女孩依靠助听器考上清华博士，“听力过人”；清华贫困生在“树洞”发文，琐碎而朴实的记录刷屏出圈……近段时间，通过媒体报道和网络传播，几位身处逆境而奋发向上的大学生受到不少关注。很多网友在转发、点赞的同时，不仅被他们的经历深深打动，也感受到了激励自己前行的榜样力量。

这些故事的主角，因为身体的缺憾或家境的窘迫，在成长和竞争中只能凭借后天加倍努力。他们的经历在令人唏嘘的同时，也收获了大众的敬意。面对苦难，他们并没有执着于“诉苦”，也正是这种对生活不甘示弱的态度，让他们的奋斗经历显得格外闪耀。

在他们眼里，苦难不是博取同情的资本，而是促成自身成长的独特经历。在清华贫困生的“树洞”分享中，有描写细致的困难经历，更有一种笑对贫穷的坚强。在回忆食堂一道4元的菜时，他的描述是“特别满足”“真的很好吃”；他看到别人吃西瓜时流口水，然后默默喝水，“心静自然凉”。正如网友所言，“自强不息、厚德载物”的风范，在这位贫困生身上得到了集中体现。

尽管身处逆境，他们仍然努力寻求“不正常”中的“正常”。在聋女江梦南的求学经历里，反复出现的就是“正常”二字——努力接受正常孩子接受的教育，努力适应正常的集体生活，和正常人一样轻松自如地骑自行车。轮椅女生陈苗苗拒绝学校准备的小床，用和同学一样的上课方式学习，哪怕长时间坐着更难受。将心比心，这种普通人战胜困难的故事，更能给人贴近心灵的震撼。

尽管他们本身是弱势群体，但他们并没有一味坐享别人的帮助，而是在接受帮助后想方设法回馈社会，把温暖传递给更多人。那位清华贫困生在匿名自白中说，尽管上研究生以后生活依然窘迫，但通过兼职获得收入以后，他每个学期都拿出3200元，资助了4名家乡希望小学的孩子。不难预料，这样的青年成长起来，一定会用更大的力量回报社会、支持更多有需要的孩子成长。

面对命运的不公，有人自怨自艾、自暴自弃，有人甚至走上了报复社会的极端道路。这些大学生励志榜样的出现，再次让人们相信，堂堂正正做好自己的事，尽自己所能克服先天的不足，社会终会看到并回报个体的努力。

几年前，一篇题为《感谢贫穷》的文章曾经刷屏，和今天刷屏的励志榜样一样，那篇文章在当时也引起诸多讨论。当事人从自身坎坷经历出发，表达出了“世界以痛吻我，我却报之以歌”的慷慨。我们应当认识到，需要赞美的并不是苦难和贫穷本身，而是他们顽强生长的精神，还有在困难大学生的故事背后，不断完善的制度兜底和公益帮扶，也是让他们走得更远、更稳的保障。正如“树洞”文章所言，学校和社会提供的奖学金、助学金，是支撑他一路走到现在的重要力量。

在优渥的成长条件下，很多大学生无从体会这些同龄人的喜怒哀乐。但是，不管成长在怎样的家庭，人生不可能永远一帆风顺。人的成长总有波澜起伏，在励志榜样身上看到自强不息的坚定、看到厚德载物的从容，正是我们能从他们身上得到的精神指引与情感力量。（王钟的）

(责编：李悦宁(实习生)、郝孟佳)