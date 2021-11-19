宋伟伟

培育和践行社会主义核心价值观，是推进中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略任务，要融入国民教育全过程，从小抓起、从学校抓起，做到进教材、进课堂、进头脑。2016年，国家启动中小学生研学旅行，山东省青州市依托丰厚的文化积淀和旅游资源，探索研学旅行背景下培育和践行社会主义核心价值观的“青州方略”，借助研学小课题，撰写育人大文章。

一是在布局谋篇上动心思。《关于推进中小学生研学旅行的意见》指出：“开展研学旅行，有利于促进学生培育和践行社会主义核心价值观。”青州市坚持以社会主义核心价值观为指导，整体布局谋篇。

实施“全域研学”。挂牌成立“青州市中小学研学旅行研究中心”，召开研学旅行启动大会；承办中国旅行社协会“研学旅行分会”成立大会；发起潍坊市“研学旅行产品交流会”；打造四大类72处研学基地，创建12个“乡愁记忆馆”；研发“行走的课程”“行行重行行”研学实践活动课程；组建“研学导师团队”，开展师资培训。这些举措旨在推进“全域研学区”建设，构筑青少年核心价值观培育和践行的平台。

开启“跨界联动”。强化“研学育人”思想认识，做到“三到位”“三统一”，即思想认识、工作原则、关键节点到位；价值追求、研学目标、师资建设统一。启动由政府主导的研学旅行“跨界联动”模式，推动核心价值观立体化、全时空渗透，实现核心价值观对研学旅行的全面引领。

二是在整合融入上做文章。研学旅行是培育和践行核心价值观的有力阵地。青州市把核心价值观整合融入研学旅行，实现“立德树人”功能的最大化。

课程融入。研发红色追忆、古城觅踪、齐风鲁韵长、齐鲁青未了等八大主题课程。科学解读核心价值观内涵，在课程中系统安排“节点”，设置“锚点”，插入“触点”，让核心价值观成为时时唤醒学生情感体验和价值追求的红线。

基地植入。打造红（革命传统）、黄（财富经济）、蓝（科学技术）、绿（环境生态）四类研学基地。深挖研学基地文化内涵，发现、扩大和增强核心价值元素的内生点，精准植入核心价值观，让核心价值追求成为基地文化的有机组成部分。

行程嵌入。设计四大类36条研学旅行路线，以“知识点”“能力点”“兴趣点”“探究点”的形式，把核心价值观嵌入研学行程，形成行前“布局设点”、行中“体验悟点”、行后“反思串点”的嵌入式、渐进性教学策略。

三是在体验内化上谋设计。研学旅行重实践体验，在活动中体验，在体验中感悟，在感悟中强化价值认同，实现价值内化。

青州市探索“一主题多触点”“一触点多体验”“一体验多共鸣”内化策略，系统设置关于核心价值观的场景、物象、图文、标识等多类型“触发点”，形成“触发链条”，用精心布置的一草一木、一事一物激活认知，冲击情感，让学生产生思想和情感上的共鸣。

重视“多感官协同”，通过“观、听、触、说、演、悟”等多感官参与和情境创设、模拟体验、基地演讲、现场访谈、实地考察等活动，让核心价值观入眼入耳、入脑入心、由外而内、由浅入深，真正实现内化。

四是在践行落实上下功夫。社会主义核心价值观要触及灵魂，更要落实于行动。学到心里，行在路上，自觉践行才是根本。

青州市组织学生在集体旅行、集中食宿中，通过“结对子”“照镜子”“找靶子”，主动与他人对照，反思行为，查找不足，开展批评。利用群体效应和集体力量，在“以人为镜”“结对学习”中提高践行能力。

运用“观察—寻标—模仿—塑形—反馈—评价”行为塑造模式，引导学生“寻标对标”学榜样，向目标人物看齐；同时，编制评价量规，通过多种反馈评价手段，不断强化目标行为，巩固践行方式。

近年来，围绕“研学旅行与核心价值观”主题，青州市广大青少年撰写优秀研学报告3000余篇，教育部门开展“研学路上话发展”“研学归来说党恩”主题演讲50余次，评选研学旅行“儒雅小名士”280名，“美德好少年”350名，激励广大青少年在“研学+旅行”的体验中接受精神洗礼，筑牢社会主义核心价值观的根基。

（作者系中共山东青州市委副书记、青州市人民政府市长）

(责编：李琨（实习生)、秦华)