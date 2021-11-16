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中国教育学会第三届课堂教学研讨会召开

2021年11月16日10:49 | 来源：人民网-教育频道
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近日，“中国教育学会第三届课堂教学研讨会暨高质量初中教育发展研讨会”召开，大会主题是“高质量教育：指向核心素养的学科育人能力提升”。本次大会聚焦“建设高质量教育体系”，深入探讨新时代高质量基础教育建设的路径、策略，培育新理念，构建新格局，创设新模式，引导广大教育工作者进一步落实课程改革精神，提升课程育人能力，开展促进核心素养的学习方式变革，提高课堂教学质量。

中国教育学会名誉会长、北京师范大学资深教授顾明远，中国教育学会副会长、上海市教育学会会长尹后庆，中国教育学会副秘书长张东燕，上海市教育委员会副主任李永智，上海市徐汇区人民政府副区长方雷出席开幕式并致辞。

顾明远表示，提高教育质量,首先要坚持正确的价值导向，必须充分发挥课堂教学主渠道的作用，必须着力提升教师课程育人能力。教研要回应时代变化，主动作为，支持教师将育人理念落实到课堂教学。

中国教育学会名誉会长顾明远致辞 主办方供图。

尹后庆出席开幕式并讲话。他认为，提高教育质量的关键问题是回归教育的育人本位，确立正确的质量观。要将知识和生活建立联系，促进学生知识、能力和情感的同步发展，体现知识学习对于全人发展的意义，体现学科教学的育人价值和方向，进而促进高质量教育目标的实现。

北京市海淀区教师进修学校校长、海淀进校教育集团总校长、中国教育学会初中教育专业委员会理事长罗滨，华东师范大学基础教育改革与发展研究所所长李政涛，华东师范大学课程与教学研究所所长崔允漷，上海市徐汇区教育学院院长、徐汇区教育局副局长、中国教育学会初中教育专业委员会副理事长李文萱在大会上作主旨报告。

据悉，会议由中国教育学会、上海市教育学会、中共上海市徐汇区教育工作委员会、上海市徐汇区教育局主办，由中国教育学会初中教育专业委员会、中国教育学会教师专业发展研究中心、北京市海淀区教师进修学校、上海市徐汇区教育学院、上海市教育学会初中教育管理专业委员会、上海市徐汇区教育学会承办，由江苏省中小学教学研究室、浙江省教育厅教研室、天津市教育科学研究院、江苏省苏州第十中学校共同协办。

(责编：林禹彤(实习生)、熊旭)

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