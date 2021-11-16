原标题：校园重现“书声琅琅”——西宁部分学校复课首日见闻

11月15日早上7点30分，西宁市城西区行知小学门口，孩子们排成纵队，保持间隔，陆续入校。

“老师好！”一年级学生谈芮涵一眼看到了班主任霍秋芳，小跑几步上前问好。已经10多天没见面了，霍老师一边温柔应答，一边挨个测体温。教室黑板上，一行大字赫然醒目：阳光总在风雨后，欢迎同学重返校园。

10月28日以来，青海省西宁市累计出现11例新冠肺炎确诊病例。按照应急处置预案，西宁市教育部门第一时间安排封控区域内学校停课，改为线上教学。

“按照‘停课不停学’‘一校一案’等原则，我们组织全区骨干教师及时录制450余节线上课程，时长10至20分钟不等，全课程推送。”西宁市城西区教育局局长赵京玲说，在新模式下，学校尽量“减负、降难、放缓”，以教师引导学生自主学习为主，加强心理辅导，鼓励开展主题阅读、书法练习、思维拓展，指导学生在家做家务、搞锻炼，培养学生的综合素养。

西宁市城西区胜利路小学六年级学生李喆琛对线上美术课记忆犹新：“老师用动画介绍了北京故宫、山西平遥古城等中国著名古建筑特点，就像现场旅游一样，特有意思。”每天下午，学校老师还在视频中指导孩子，一起完成平板支撑、仰卧起坐等项目，锻炼身体。

截至11月14日24时，西宁市已连续11天无新增新冠肺炎本土确诊病例、疑似病例、无症状感染者。当地首批封控区在12日全部解封。根据疫情防控安排，西宁市教育部门通知首批12所小学从15日开始复学复课。

“为迎接复课，我们提前完成教职工人员行程轨迹摸排、师生健康监测、防疫物资储备、校园环境整治等准备。”行知小学校长亢雅利说，停课期间，学校操场用作辖区全员核酸检测采集点，每日都按时消杀，“14日下午，专业消杀队和学校教职工用时四个多小时，对学校进行全方位、无死角的‘大扫除’，确保孩子能有一个安全温馨的学习环境”。

记者走访多所学校发现，复课后的校园实行“封闭式”管理，严控人员进出。各学校分年级错时到校，错峰放学，每日2次检测体温。学校老师都提前备好课，规划教学任务，按计划推进教学进度。

西宁市城西区古城台小学教导处主任马伟帮介绍，根据各班情况，学校还将此次疫情防控中的场景和故事，作为生动教学案例，比如以班会讨论形式，让孩子们学习身边的“抗疫故事”，感受祖国的温暖，团结的力量。

15日上午10点，胜利路小学仪仗队6名学生，踏着正步走向升旗台。为减少人员聚集，复课首日的升旗仪式由操场转入室内。国歌响彻校园，孩子们目视前方，唱国歌，行队礼。

空旷的操场上，胜利路小学校长赵立萍手握话筒，在国旗下演讲。“同学们能重返校园，离不开每一位抗疫工作者的辛劳付出，这其中就有你们熟悉的老师。希望同学们学习他们团结一心、不畏艰苦的品格，学习他们的奉献精神，不管遇到什么困难，相信我们终将会胜利！”

“从核酸检测点，回到三尺讲台，经历疫情的考验，回到熟悉的校园，看到孩子们天真活泼的笑脸，感觉前期一切努力和付出都值得。”行知小学五年级教师朱艳说，疫情防控无小事，复课也不能放松警惕，要继续做好疫情防控，全力守护孩子们健康快乐成长。

琅琅书声，重新回荡在校园。疫情逐步得到控制，高原古城生机勃勃……

新华社记者张子琪

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