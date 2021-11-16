原标题：浙江大学成果在临沂落地 “真打粮”可使水稻亩增产83斤

山东临沂市郯城县相关水稻田收割现场合影。 曹亮 摄

浙江大学一项科研成果-水稻中后期抗早衰增产提质技术及高效营养剂“真打粮”在山东临沂市郯城县落地，并取得水稻每亩比对照增产83斤的效果。

11月15日，记者了解到，浙江大学山东(临沂)现代农业研究院已经组织有关专家对《优质水稻绿色轻简高效栽培技术集成示范》项目，在临沂市郯城县实施的水稻中后期抗早衰增产提质专用营养剂“真打粮”现场进行了产量实打验收。

当天，来自山东农业大学、临沂市农业技术推广中心、郯城县农业农村局的7位测产组专家，对郯城县泉源镇瑞丽家庭农场应用水稻中后期抗早衰增产提质专用营养剂“真打粮”试验区进行实打验收，种植品种为泉糯669，实打面积2.291亩，共收获鲜稻谷1624公斤，水分仪测出水分含量为18.6%，折合标准亩产为674.9公斤。

山东临沂市郯城县相关水稻田收割现场。 孙杰 摄

对照区域种植品种也为泉糯669，实打面积3.151亩，共收获鲜稻谷2068公斤，水分仪测出水分含量17.5%，折合标准亩产为633.3公斤。

实割测产专家组组长、临沂市农业技术推广中心副主任冯尚宗研究员代表专家组宣布测产结果：通过现场查看，试验区熟相好，稻穗瘪粒少，千粒重增加，实打验收数据比较，试验区比对照区亩增产量41.6公斤，增幅6.57%，增产效果显著。

据了解，水稻中后期抗早衰增产提质技术及高效营养剂“真打粮”由浙江大学新农村发展研究院农业技术推广中心熊义勤专家团队历时11年研发而成，已获得国家发明专利授权。

熊义勤介绍，“真打粮”主要成分是小分子有机酸、植物提取物、动物源氨基酸及海洋生物提取物等，无生长调节剂和激素，在水稻中后期，叶面喷施1次100毫升(可以和酸性农药混用)，可以抗早衰，有效延缓植株衰老，延长功能叶片的光合作用，促进植株体内碳氮转化，促进灌浆，降低瘪谷率，提高结实率，增加千粒重，从而达到增产提质的目的。“通过使用，每亩可为农民增加收入250元左右(水稻增产和加工时出米率提高两项合计)。”

该项技术和成果自2020年以来已在临沂市河东区、郯城县、兰山区进行试验示范，应用面积达3000亩。

据专家介绍，临沂市水稻面积共有55万亩左右，占该省水稻面积的40%，一直以来是山东省的最大“米仓”，如果能够推广应用该技术成果，则每年可为农民增加种粮收入1.4亿元，经济效益和社会效益可观。(谢盼盼)

(责编：郝孟佳、薄晨棣)