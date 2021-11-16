吴泽群

原标题：全方位培养引进用好人才（思想纵横）

百年大党，风华正茂。千秋伟业，人才为先。习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话，科学回答了新时代人才工作的一系列重大理论和实践问题，为我们做好新时代人才工作指明了前进方向、提供了根本遵循。我们要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻新时代人才工作新理念新战略新举措，推动党中央关于新时代人才工作各项决策部署落地生效。

在百年奋斗历程中，我们党始终重视培养人才、团结人才、引领人才、成就人才，团结和支持各方面人才为党和人民事业建功立业。我们党100年来取得的一系列伟大成就，无一不是团结带领各行各业优秀人才和广大人民群众同心协力、努力拼搏的结果。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央广开进贤之路、广纳天下英才，推动新时代人才工作取得历史性成就、发生历史性变革。同时也要看到，我国人才工作面临着新形势新任务新挑战，如怎样“引得准”“用得好”“留得住”人才？怎样加大人才对外开放力度？如何让人才安身、安心、安业？如何破除“帽子热”“四唯”等倾向？解决这些重要问题，需要我们继续深化对人才事业发展的规律性认识，深入实施新时代人才强国战略，努力做好新时代人才工作。

善于在总结经验中提升思想认识，在探索规律中打开工作局面，是我们党的优势所在。如何把人才的创造热情和聪明才智充分调动起来、发挥出来，是需要破解的紧迫问题和长期课题。习近平总书记在中央人才工作会议上精辟概括的“八个坚持”，涵盖人才工作的根本保证、重大战略、目标方向、重点任务、重要保障、基本要求、社会条件、精神引领和思想保证，进一步深化了我们对人才事业发展的规律性认识。我们要切实贯彻“八个坚持”，按照“四个面向”要求，大力实施好科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，把党内和党外、国内和国外各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大事业中来。

国家发展靠人才，民族振兴靠人才。做好新时代人才工作，要树立系统观念，注重增强工作的系统性、整体性、协同性。加强对人才工作形势、规律、政策、需求的研究，判断发展趋势，提前进行谋划，加强战略储备；坚持因才施策，照顾人才的特殊性、多样性，尊重人才的个性，把握人才成长的一般周期，关注其发展变化，特别是要激发人才成长创造的强大内生动力。同时要培养国际视野，加大人才对外开放力度，使更多全球智慧资源、创新要素为我所用。

培养引进用好人才，制度是根本保障。习近平总书记在中央人才工作会议上强调要深化人才发展体制机制改革，并作出重要部署。贯彻落实党中央精神，必须在人才发展体制机制和人才成长培养机制、使用机制、激励机制、竞争机制等方面下大功夫、拿出硬举措。做好人才工作，要保持战略定力，也要不断开拓创新，发挥新型举国体制优势，采取培养使用战略人才的战略举措、培养“大师”的大举措。千方百计为不同类型、不同层次、不同年龄段的人才成长成才创造脱颖而出、施展拳脚、建功立业的平台和舞台。引导社会力量，促进多方主体参与，厚植人才成长的土壤，不断拓展人才成长成才空间，在规范管理中促进有序竞争，形成人才工作新格局。

（作者为中央党校（国家行政学院）科研部副主任）

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 09 版）

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