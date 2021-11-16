原标题：展现蓬勃向上生机盎然的社会风貌（创造性转化创新性发展纵横谈）

图①：江西省抚州市东乡区举办广场舞竞赛活动。

新华社发

图②：江苏省南通市优秀广场舞团队展演。

山东省青岛市第三届农民广场舞大赛。

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核心阅读

广场舞作为社会文化发展的一个鲜活切面，彰显着人们对幸福生活的向往，呈现出蓬勃向上、生机盎然的社会生活风貌

普通群众深度介入广场舞创作和演出，从挑选音乐、编排动作，到搭配服饰、组织练习，每支广场舞都显示着舞者们的审美趣味，展现着舞者们的组织调度能力和团结互助的精神风貌

人民群众用动感的音乐歌唱美好生活，用欢快的舞步点赞时代发展，让主旋律更加响亮，正能量更加强劲

社会发展日新月异，新的文化娱乐方式不断涌现，丰富着我们的精神文化生活。相比于看电视、听音乐、看演出等文娱方式，广场舞的最大特点是，群众是舞台上真正的主角。广场舞以灵活、开放、包容的姿态，涵纳着人们的参与渴望，承载着人们的创作热情，凝聚着共同的文化旨趣和情感诉求。广场舞作为社会文化发展的一个鲜活切面，彰显着人们对幸福生活的向往，呈现出蓬勃向上、生机盎然的社会风貌。

发展现状：

兼容并蓄 迭代出新

近些年来，广场舞红遍大江南北，成为我国中老年群体最喜爱的文化娱乐方式之一。广场舞以其浓烈、热闹的文化气质成为公园里、广场上的一道亮丽风景。无论伴着什么样的背景音乐，经典老歌抑或时尚劲曲，舞者们总能随着那富有动感的音乐节拍欢快起舞。

作为发生于特定空间“广场”的舞蹈形态，与传统剧场舞蹈不同，广场舞具有演出场地开阔、参与人数众多等特点。广场舞演出主体多为非专业舞者，动作往往比较简单，规律性较强，以四肢摇摆为主，躯干大幅运动较少，便于群众掌握和参与。广场舞配乐往往选择那些大众熟知的“金曲”，节奏性较强。有规律地循环往复，保持一致节拍和鲜明节奏，很好地起到统一动作的作用，方便参与者跟学。

这些初看上去整齐划一的广场舞，实际上极富多样性和包容性。首先表现为舞种类型的多元多样。在同一片广场上，充满乡土气息的秧歌舞、扇子舞，展现传统文化魅力的汉唐舞、花灯舞，颇具异域风情的曳步舞、拉丁舞，以及更接近健身体操的健身舞、养生操等同台竞演，囊括了丰富的舞种类型和舞曲风格，令人目不暇接。

广场舞的包容性还突出体现在，它总是动态地吸收各类音乐和舞蹈语汇，不断进行迭代创新。与其说广场舞是在跳着各种风格的舞蹈，不如说它只是提取、化用了不同舞蹈最具辨识度的元素，为我所用地进行着改造与编排。于是，来源各异的多元音乐舞蹈元素在广场舞中汇集、融合，甚至同一支广场舞也可以综合运用多种不同舞种的动作语汇和表现手法，从而呈现出自成一体的独特气质。

这种独特舞蹈气质的形成，主要归因于其群众性和自发性。广场舞的排演目的主要是自娱自乐、愉悦身心，具有表演性，但不以表演为目标，没有观众喝彩也照舞不误；它深受欢迎不在于技巧高超，而在于音乐舞蹈所释放出的热情和活力、真实与酣畅。因此，它不追求复杂的技术、精致的包装，只要能够热烈欢快地舞起来，都可以拿来为我所用。在大规模的参与和频繁的演出中，舞者们不断吸收、调适，通过持续动态的“微创新”，逐渐磨合出舒展顺滑、律动自如的动作模式，更新着广场舞的形态和面貌。

广场舞音乐和动作技巧上的“低门槛”与其极高的群众参与度相辅相成，使得那些没有舞蹈专业背景的普通人获得了“闪亮登场”的机会：大家在动感节奏中载歌载舞、愉悦身心，尽情地展示自我，成为大众文艺舞台上当仁不让的“明星”。普通群众深度介入广场舞创作和演出，从挑选音乐、编排动作，到搭配服饰、组织练习，每支广场舞都显示着舞者们的审美趣味，展现着舞者们的组织调度能力和团结互助的精神风貌。

经验启示：

把握需求 因势利导

作为广受群众喜爱的文化娱乐形式，广场舞以其高普及度、高参与度、高活跃度，在新型城镇化和乡村振兴大背景下蓬勃开展，以独有方式满足群众尤其是中老年群体的精神文化需求。当下的广场舞，已经发展成为集歌舞、娱乐、健身、社交为一体的综合文化娱乐模式，一种颇具特色的大众文化形式。其创造创新的经验启示，值得我们认真总结。

其一，人民群众的文化需求是文化创造创新的强大推动力。广场舞的发展壮大，集中反映了人民群众对健康快乐生活的共同追求。这种普遍而强烈的追求，借助简单易得的空间场地、动感往复的音乐舞蹈得以抒发，“手之舞之，足之蹈之”。其内核首先是功能性的，即愉悦身心和情感表达。

要积极引导广场舞健康有序发展。一些地方政府部门顺势而为，在把好编舞、配乐质量关基础上，为广场舞普及推广活动提供资源支持，为基层提供交流平台和展示机会。比如，“佳木斯健身操”就是该市体育局为呼应“建设快乐城市”口号，以秧歌舞为原型重新创作编排的广场舞，一经推出，深受市民喜爱。后经国家体育总局、佳木斯市人民政府、中国老年人体育协会等共同努力，逐渐在各地推广开来。也是在这种普遍而强烈的文化需求带动下，市场机制发挥着资源配置的重要作用，围绕广场舞，已经形成一条规模可观的产业链，为广场舞的发展壮大提供物质和服务保障。

其二，互联网新媒介技术已经成为支撑当代文化艺术发展的重要基础设施。不同于此前其他舞蹈艺术的发生发展，移动互联网尤其是手机短视频，在广场舞推广普及过程中发挥着尤为显著的作用。一边戴着花镜端着手机，一边跟着短视频中的讲解认真地扭动腰、迈开腿，这样颇具反差气质的学习场景早已屡见不鲜。

根据最新《中国互联网络发展状况统计报告》，中老年群体网民规模增速最快，50岁及以上网民占比为28%，规模近3亿。深受中老年群体喜爱的广场舞，也成了短视频平台上最活跃、关注度最高的内容模块之一。短视频平台“快手”的广场舞短视频在一年内的累计曝光量达800亿，累计获得点赞、评论超10亿，广场舞创作者总计粉丝量突破3.5亿。抖音平台统计排名前10的爆款歌曲中，几乎每一首都被创作者们以舞蹈的形式予以展现。短视频平台上优质的广场舞表演、教学活动为广场舞的普及提高提供了丰富资源，大大压缩了文化传播交流的时空成本。

其三，人民群众共同参与，让主旋律更加响亮，正能量更加强劲。广场舞的调性热情欢快、积极向上，洋溢着人们对美好生活的热爱和追求。网红奶奶用幽默欢快的广场舞，诉说着多姿多彩的夕阳生活；农民夫妻在田间地头纵情舞蹈，带给人快乐和感动；更有无数的广场舞爱好者，用短视频记录着自己和伙伴们的日常，记录下跳舞时的全情投入、间歇休息时的放声欢笑。中老年群体绝不只是广场舞教学中的单向度学习者，而是随着新媒介技术的发展，积极投身广场舞的创作与传播，传达着温暖明亮的情感。

在多方面合力之下，广场舞的表演与创作是动态的、变化的，不断寻求与社会发展的互动。在丰饶多姿、轻舞飞扬的广场舞中，我们看到了社会的变迁，也听到了群众的心声；看到了城镇化的进程，也看到了乡村振兴的步伐；看到了时尚文化的特色，也看到了地方文化的色彩；看到了对青春的怀想，也看到了对幸福晚年的歌咏。人民群众用动感的音乐歌唱美好生活，用欢快的舞步点赞时代发展，让主旋律更加响亮，正能量更加强劲。（边 远）

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 20 版）

(责编：丁元贺(实习生)、郝孟佳)