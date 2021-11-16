原标题：居家隔离学生线上同步开课

初二（1）班4名居家隔离学生与在校同学共上一堂课

当前疫情防控形势依然严峻复杂，本市一些学生和老师正在居家隔离观察中，为保证同学们“不掉队”，各个学校都做出不同的探索。其中，北京市第二十二中学、二十一中学深度联盟校则克服困难，为被隔离的同学开起线上同步互动课程，给他们带来温暖而有质量的教学服务。

老师线上线下“双轨”备课

“同学们，这节地理课讲《语言和宗教》，但今天的课堂比较特殊，四位同学会跟我们线上同步上课……”昨天上午10点45分，北京市第二十二中学、二十一中学深度联盟校初二（1）班教室里，一台小小的摄像头将该班因居家隔离而无法到校上课的四名同学和全班同学连在了一起，他们通过摄像头“云”上课，与课堂内的老师、同学实时互动。

北京青年报记者了解到，上周五，经过排查，初二（1）班四名学生因与确诊病例有时空交集，被要求居家隔离。为不影响四位同学的课程，周一一大早学校就做好了给他们启动直播上课的预案。“为应对疫情给学生上课带来的变化，学校在开学前就做好了集体备课、教育教学以及作业答疑等环节的‘双轨制’安排。备课时所有老师都要做好线上线下两手准备。”学校教学副校长张筠介绍，在前期的线上教学实践中，学校还特别购买了便携式直播设备，对老师们的直播技能也进行了培训，目前老师们在应对疫情变化时都准备比较充足，能做到从容不迫。

除了保证学生的课堂质量，学校还特别关注同学们居家隔离期间的心理状态。“初中阶段的孩子敏感，有的孩子会觉得是不是因为自己的原因，给学校和老师添了麻烦，充满愧疚感。同时由于隔离在家，学生的心理压力也比较大。”初二年级组长杨明介绍，老师们每天会与学生沟通，及时对孩子们进行心理疏导，学校也要求每天与居家隔离的学生谈一次心，同时加强与家长的沟通，给学生减压。

“感觉孩子没离开过班级”

“许多老师在一起为李国禹能够按时上课做出了很多努力，我要谢谢老师们。”昨天上午，高三（6）班李国禹同学的妈妈来到二十二中给学校送上了《感谢信》并激动地向老师们鞠躬表示感谢。北青报记者了解到，李国禹同学也曾因与确诊病例有时空交集而被要求居家隔离。“听说孩子要在家隔离，我都懵了。”李国禹妈妈说，孩子今年高三了，正处于第一轮集中复习阶段，最近他的学习状态刚刚有点儿起色，学习有劲头，很担心隔离在家劲头就没了。然而，这样的担心并没有持续很久。“李国禹起来上课啦！”在老师的呼唤声中，李国禹开始了隔离后的第一节课，在课上他不仅与同学们共同听课，还时不时会被老师点名回答问题，下课了班里同学还会找他“云”聊天。

“感觉孩子没离开过班级。”李国禹妈妈说。北青报记者了解到，为方便李国禹参与直播，不用来回切换直播号，学校将他所在的课堂固定在了一个教室；其他班级的走班教室都要做出相应调整。不仅如此，学校还设计了“校内轮岗”方案，为居家隔离学生配备最强师资。“如果一个年级中不同班级都有需要线上上课的同学，我们将给同学们配备各科最强的老师，为同学们授课。本班的老师将根据该同学实际情况留作业。”

被隔离老师克服困难开“网课”

该校教学副校长张筠坦言，上周四，初一年级组组长、担任两个班数学老师的杨小军因曾与确诊病例有时空交集，开始隔离生活。从正式隔离的第一天起，杨老师就通过线上直播系统为同学们上课。用她的话说，即使被隔离也不能让同学们落下课程，耽误学习进度。“同学们好，下面我们开始上课，这节课我们来一起学习几何图形。”昨天11点30分，杨老师准时出现在初一（1）班教室的视频中。只见杨老师熟练地远程操作系统，大兴机场、土楼、立交桥的图片依次在屏幕上出现。“大家看，这座5层的立交桥是在哪座城市？”一堂关于几何图形的课正在有条不紊地进行着。

北青报记者了解到，看似有条不紊的在线课堂，杨小军老师其实克服了很多客观困难。隔离期间，需要每天上下午报两遍体温，她每天都主动向隔离点服务台报备，为的就是在给学生上课期间不被敲门声打扰。同样，她叮嘱隔离点送饭的服务人员一日三餐把饭直接放在门口不用敲门，为的也是不让敲门声打断上课进度。此外，为保证同学们的上课效率，杨小军老师将一节课分成几部分进行，让学生一节课时间内张弛有度。“比如用10分钟讲核心知识点，10分钟请同学们消化练习，再通过PPT、视频等方式让同学们巩固知识。”杨小军老师坦言，准备线上课用时是线下课的两三倍。“我给自己设了各种闹钟，随时关注钉钉群，保证完成工作量。”杨小军说。

张筠说，学校针对疫情可能带来的教学变化做好了充足预案：如学生隔离在家，则启动直播；如老师隔离在家，可随时切换到线上授课状态。与此同时，学校还会为线下班级配备助教，做好衔接。“疫情下，我们要求老师随身携带教材及教辅资料，保证随时打开电脑就可以上课。”张筠说。文/本报记者 武文娟 摄影/本报记者 郝羿

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