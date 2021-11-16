原标题：“京考”报名启动 首日3078人过审

昨日，北京市公务员考试报名正式启动。据华图教育统计，截至昨日18时，过审人数共计3078人。在所有招录岗位中，北京市公安局一线执法岗位报名人数最多，同时，北京市平谷区地震局综合管理岗竞争最激烈，竞争比为39：1。

据统计，此次招录共涉及4266个职位，其中包括北京市纪检委纪检监察岗、市委办公厅财务管理岗等普通职位3923个；面向大学生士兵职位244个；面向残疾人职位18个；北京市公安局东城分局法医、北京市监狱管理局双河教育矫治所等特殊职位81个。据华图教育统计，首日报名，已经有3078人通过审核。其中，北京市公安局成为最热门单位。包括一线执法职位、防暴处突（一）职位、艰苦边远地区派出所、检查站等一线职位过审人数均超过百人，其中一线执法职位过审人数为489人，报名人数最多。

同时，北京市平谷区地震局综合管理岗拔得首日竞争最激烈榜单的头筹，竞争比为39：1。紧随其后的是北京市顺义区文化和旅游局综合业务岗一，竞争比为30：1。

据悉，本次考试报名将持续到11月19日18：00。公共科目考试时间则定为12月12日。（记者 解丽）

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