原标题：“减肥药”悲剧何时不再重演

这注定是个悲剧。今年3月，4岁的婷婷（化名）在江苏某地儿童医院抢救室里永远离开了人世。当地警方在孩子的肝脏、心血、尿液、静脉血和洗胃液中均检测出一种化学成分——西布曲明。

据专家介绍，西曲布明是一种作用于中枢神经系统抑制食欲的药物，虽有一定减肥功效，但可能引起高血压、心率加快等副作用。

2010年，因西布曲明会增加严重心脑血管风险，相关部门停止西布曲明制剂和原料药在国内的生产、销售和使用，已上市销售的药品由生产企业负责召回销毁。

然而，西布曲明开始渐渐进入黑市，不良商家们购买西布曲明“组装”成减肥药进行售卖。上个月，“网红”郭美美就因销售含有“禁药”西布曲明的“减肥糖”被判刑。

女童之死源于违法“减肥药”

警方调查发现，婷婷所误服的含有西布曲明成分的“减肥巧克力”，是由其母亲李敏（化名）从网上购买的。

作为一个上班族，李敏由于经常久坐、缺乏运动，导致身材发胖。后来，她在朋友圈看到减肥广告，就从微商那里花了380元买了“减肥巧克力”。

微商告诉她，这种巧克力药效强，每次最多吃半片。这些“减肥巧克力”添加了草本成分，绿色又健康。

实际上，服用这种“巧克力”后，李敏感到心跳明显加快，身体也时常流汗。当然，减肥效果也很明显，第一次服用后，她就瘦了6斤。由于“整夜整夜睡不着觉”，李敏也不敢过多服用。后来，她感觉副作用太大，就将剩余的“减肥巧克力”放入包内。

今年3月的一天，李敏外出打工，家里只剩下了女儿与老人。当时，老人在忙着收拾屋子，婷婷看到了妈妈的包。当老人注意到孙女时，发现孙女面前摆着几块金色包装纸，巧克力也只剩下一块了。

当时，老人没有把这放在心上。1个小时后，当老人发现婷婷大量流汗、身体很虚弱时，就急忙把孙女送到医院。医生在得知婷婷可能“吃坏了”后，建议先洗胃，然后再开化验单检查。

当李敏发现女儿可能误食了4粒“减肥巧克力”时，婷婷的情况已经很严重了，不时呕吐，嘴唇发紫，而且一直出虚汗，把床单、枕头都打湿了。

此时，李敏赶忙发微信问微商，“减肥巧克力”成分到底是什么。在得知有小朋友因误食被送往医院后，这名微商也咨询了上家“减肥巧克力”的成分。这时候，她们才知道“减肥巧克力”的主要成分是“西布曲明”。

经过洗胃，到了第二天，婷婷的情况没有好转，开始神志不清，最终未能抢救成功。

高利诱惑下的“罪与罚”

经警方调查了解到，含有西布曲明的“减肥巧克力”来源于王强（化名）。这名曾做过网约车司机的27岁年轻人，在与朋友吃饭时偶然听说了西布曲明。

朋友告诉他，卖西布曲明能挣“大钱”。王强心动了。随即，他就在网络平台上发布了贩卖西布曲明原料的信息。“印度货、高纯度”成为他的广告标语。

王强向警方供述称，西布曲明一般由塑料布包装后放在一个蓝色的大桶内。每桶25公斤，他拿货价格为每公斤5500元。他把积攒多年的1110万元拿出来购买了200公斤西布曲明。

发货时，他有时选择邮寄，更多时候，他要在晚上驱车赶往几乎空无一人的黄河边进行交易。让他没想到的是，生意出奇地好。商品信息发布后，各大平台都有买家联系他。他以每公斤6600元的价格对外销售。

据办案警察介绍，各地经销商拿到西布曲明的原料后，再进行加工，将原材料加工成药丸、糖果、巧克力等。接着，“模特内供丸”“绿色减肥药”“减肥糖果”等产品的广告就会出现在一些人的朋友圈里。

其实，有不少经销商向王强请教过西布曲明的用量。王强再三叮嘱，每一盒减肥产品的西布曲明添加量不得超过20毫升。但在现实中，有些不良商家为了提升减肥效果，常常会提高添加量。

据警方介绍，王强销售西布曲明金额达170多万元，其行为已触犯刑法第一百四十四条，涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪。今年4月27日，王强被检察院批准逮捕。

早在今年8月，中青报·中青网记者就曾报道过一起因涉嫌生产、销售有毒、有害食品，被判处有期徒刑的案例。被告人钱玉购买了西布曲明，并以此为原料制作了“减肥药”售卖给他人获利。

记者了解到，钱玉购买的3500元西布曲明经过简单组装，竟能卖到3万余元，这也让钱玉尝到了甜头，并铤而走险。

而钱玉的违法行为被警方查获，同样源于一场悲剧。2019年10月，广东某高校艺术学院大学生小美在杭州坠楼身亡。其父亲后来通过女儿生前所写的日记发现，女儿曾服用过让她口渴、心慌、头晕、睡不着觉、幻觉不断的“减肥药”。

后来，这名父亲登录了女儿的微信，找到了卖减肥药的微商，购买了一瓶减肥药。他将物流信息显示的线索反映给苏州市吴中区市场监督管理局，随后该线索被移送至当地警方。

苏州警方查明，钱玉的“减肥药”卖给了许多人，涉及北京、上海、广东、福建等20余个省份的260余名85后、90后买家。

如何从源头上控制

我国刑法第一百四十四条规定，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，依照刑法第一百四十一条的规定处罚。

因销售添加了西布曲明的“减肥糖”，今年10月18日，上海铁路运输法院以销售有毒、有害食品罪判处被告人郭美美有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币20万元，此事也引发社会关注。

北京市炜衡律师事务所律师周浩表示，西布曲明属于“有毒、有害的非食品原料”，非法生产、销售添加西布曲明的减肥糖依法构成生产、销售有毒、有害食品罪。他说，依据刑法，销售掺有有毒、有害非食品原料，如果对人体健康造成危害、死亡的，要提高刑罚处罚档次。

在上海小城（苏州）律师事务所律师赵达军看来，目前的法律法规对于相关行为的处罚较为适宜。最关键的一点还是从源头上控制、制止西布曲明生产及进口，对于网络销售需要加强管控，严厉打击违法犯罪。

苏州吴中区人民检察院一位员额检察官提醒，生产、销售有毒、有害食品行为不仅触犯法律，还严重损害消费者健康，在国家始终保持严厉打击危害食品安全犯罪的高压态势之下，切勿以身试法。

此外，过度“容貌焦虑”不可取，消费者在购买减肥药等产品时应选择正规渠道，若发现权益受损情况，应及时维权。

徐州市人民检察院的一位检察官表示，消费者在购买减肥药时，切记查看药品成分，请勿购买三无产品。在明知减肥药中含有西布曲明后，消费者应立即向公安机关报案。广大消费者也应理性消费、健康减肥。相关部门也应加强宣传，杜绝相关违法犯罪行为，以防此类悲剧再次发生。

中青报·中青网记者 李超

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