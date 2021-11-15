田超 赵永新

原标题： 安徽师范大学开发智慧平台，为困难学生提供菜单式帮扶——大数据让助学更精准

“十一”假期结束，安徽师范大学刚入学一个月的大一新生杨浩（化名）再次收到学校发放的500元生活费补助。与他一同收到资助的还有全校其他874名特困学生。就在上个月报到时，学校还为杨浩免去了学费，发放生活补助、报销机票、买齐生活用品……无声而来、无微不至的温暖一次次感动着这名学生。

“杨浩是奶奶一手拉扯大的，尽管家境贫困，但品学兼优。无论是他的新生入学‘绿色通道’，还是其他特困生的生活补助，都是学校智慧资助大数据平台自动匹配的资助方案，个性化的精准资助使学生与师大的情感纽带更紧密了。”安徽师范大学学工处处长刘晓宇说。

刘晓宇所说的“智慧资助大数据平台”，是由安徽师范大学自主研发的数据抓取和分析系统技术，通过大数据分析对所有学生进行全方位画像，并能精准识别贫困生、量身定制“菜单式”资助方案，从而实现对贫困生的精准资助、精准育人和精准评估。

据介绍，该平台涉及学校的学工、教务等11个业务系统，通过学生填报和系统抓取，准确采集所有学生的家庭及在校数据。学工处利用人工智能技术和层次分析法，设计了9个二级指标、79个观测点，构建数学模型，建立了量化认定指标体系，通过量化赋分认定贫困生、区分困难等级。数据库关联的学生信息实时更新，困难等级每年同步更新，同时每年随机抽取一市一县进行实地回访，经数据比对，平台认定的精准度高达99.24%。

“平台认定的最大作用之一，就是有效保护了学生的隐私，呵护了困难学生的心理健康。”平台主要研发人、学校学工处副处长项家春介绍，困难的学生各有各的困难，菜单式资助方案能更加精准地帮助到学生。例如，对欠发达地区学生推送路费和日常生活补助，对家庭突遭重病或自然灾害的学生推送临时困难补助，对家庭困难短期内无法缓解的学生提示其办理助学贷款并推送办理流程等。

今年7月河南突发水灾后，安徽师范大学紧急启动“一缕阳光”应急微资助项目，对河南籍遭受洪涝灾害的学生紧急发放慰问金。应急微资助最大的作用就是保证应助尽助、及时救助。大到家庭突发变故，小到一套考研辅导书、一件棉衣、一张返乡车票……“一缕阳光”既提供必要的经济援助，也为贫困生们想买却舍不得买的学习生活必需品提供资助。

系统完善的“奖、贷、助、补、减”学生资助体系，加上应急微资助、隐形资助、“暖春、暖冬、暖学、暖途”四暖相伴资助……智慧资助大数据平台，化身为学生身边的隐形资助人，将学校的温暖第一时间送到学生身边。

据统计，仅2020年全校就有23154人次困难学生，获得各类资助3047万元。

作为安徽省资助育人探索试点的唯一高校，安徽师范大学还建立了成长型资助育人模式，在省内首创研发了资助育人成效评估量化指标体系，通过成长型支持项目为困难学生提供个性化的成长指引和提升帮扶。

“苔花”励志班就是11个成长型支持项目之一。与专业学习方面的资助不同，这个“开放式”教学与实践活动平台更加注重解决贫困生在生涯规划、人际交往、心理健康、创新创业方面的困惑和难题，通过社会实践、翻转课堂、周末剧场等方式，实现全校贫困生分层分类提升型教育的全覆盖。

调查数据显示，通过成长型资助育人，安徽师范大学家庭经济困难学生群体的就业率、升学率、人均志愿服务时长，均高出全校平均水平。

“我们要正视经济困难学生在成长时的特殊需求，在保障型资助基础上，进一步加大成长型资助的力度。”安徽师范大学党委书记胡朝荣说。

《 人民日报 》（ 2021年11月15日 19 版）

(责编：林禹彤(实习生)、郝孟佳)