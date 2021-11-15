余建斌

让优秀青年人才脱颖而出，就要不拘一格放手使用。有舞台才有展示，压担子才善承重。就是要让青年骨干打头阵、当先锋，在关键岗位上和重大项目攻关中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干

在神舟十三号载人飞行任务中，北京航天飞行控制中心的“北京明白”继神舟十二号任务后再次迎来网友纷纷点赞。年轻的总调度员高健，在岗位上用清脆的指令，沉稳的“北京明白！”回答，保障航天发射信息交互畅通，确保航天员能在太空随时随地与地面联系。这个由9名“90后”组成的“北京明白”团队，让人看到了航天人青春的样貌、蓬勃的活力。

在中国航天科技集团有限公司的科技人才队伍中，35岁及以下的占52.5%，45岁及以下的占83.1%。中国航天能够取得举世瞩目的成就，正与拥有这样一群敢打敢拼敢创新的年轻科技人才队伍分不开。在各行各业，一张张年轻、朝气蓬勃的面孔，可以说是行业发展的最大“红利”。从跨越星辰大海，到探索未知奥秘，从科学实验室到企业研发中心，年轻人才群体已在各个领域开始担当、有所作为：有“95后”青年学者当上高校博导，也有年轻的程序员、年轻的“大国工匠”让人叹服……

人们对青年人才的精彩表现赞叹，既是看到当下，也是着眼未来。人才的厚度决定了科学探索的高度，赢得青年就能赢得未来。当前，我们比历史上任何时期都更加渴求人才，要实现高水平科技自立自强，更加离不开具备竞争优势的人才。到2025年，在关键核心技术领域拥有一大批战略科技人才、一流科技领军人才和创新团队；到2030年，在主要科技领域有一批领跑者，在新兴前沿交叉领域有一批开拓者；到2035年，国家战略科技力量和高水平人才队伍位居世界前列……要实现这些目标，就必须造就规模宏大的青年科技人才队伍，把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，支持青年人才挑大梁、当主角。

让优秀青年人才脱颖而出，就要不拘一格放手使用。有舞台才有展示，压担子才善承重。就是要让青年骨干打头阵、当先锋，在关键岗位上和重大项目攻关中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。尤其是对年轻的帅才苗子，要打破论资排辈，促其快速成长。例如，嫦娥三号探测器总设计师孙泽洲、空间站系统总指挥王翔和万米载人潜水器“奋斗者”号总设计师叶聪，都是40岁不到就挑起大梁，现已成长为各自领域的帅才。有传承才能更好地接续奋斗，在社会高度关注的航天领域，正是老一辈航天专家言传身教和“传帮带”的人才培养模式，为新一代青年人才传授知识、分享经验、淬炼信念，从而造就了一支年轻又有才干的航天人才队伍，成为中国航天未来最可依赖的力量。

托举年轻人才的腾飞，需要真抓实干、真金白银。值得欣喜的是，科技部最近公布，在首批启动的“十四五”国家重点研发计划重点专项中，有43个专项设立青年科学家项目，约占80%，2021年拟有230多个青年科学家团队获得支持。而且，在这些专项中设立了“揭榜挂帅”项目，榜单申报“不设门槛”，对揭榜团队负责人无年龄、学历和职称要求，真正体现创新不问出身，英雄不论出处。高度重视青年科技人才成长，给年轻人创造更多的机会，进一步扩大对青年科学家的支持范围和力度，他们将很快成为科技创新主力军，坚定创新自信，紧抓创新机遇，为实现高水平科技自立自强、建设科技强国贡献力量。

《 人民日报 》（ 2021年11月15日 19 版）

(责编：林禹彤(实习生)、郝孟佳)