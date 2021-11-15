人民网北京11月15日电 由中国音乐学院主办的“一带一路”国际筝乐学术交流季14日在京启动。在近日学校举行的新闻发布会上，中国音乐学院校长王黎光表示，在学校“承国学、扬国韵、育国器、强国音”办学理念指导下，举办“一带一路”国际筝乐学术交流季活动，有益于进一步加强国音特色和优势专业，扩大中国器乐文化在世界上的影响。

“一带一路”国际筝乐学术交流季新闻发布会 学校供图

中国音乐学院国乐系主任许知俊介绍，本次活动将以筝乐作为连接“一带一路”文化传播的纽带，邀请海内外筝类、类筝乐器专家，开展筝乐论坛、举办筝乐专场音乐会等，向世界展示中国筝乐文化的魅力。

许知俊表示，本次活动将有多个委约新作上演，中国乐派交响乐团、中国乐派国乐团也将鼎力协助，更有多位当代杰出演奏家登台献艺，综合传统曲目与新锐作品，充分实现中国器乐与交响乐团之间的对话。

中国音乐学院国乐系副主任王中山介绍，本次活动包括“一带一路”国际筝乐学术交流季开幕式暨古筝艺术终身荣誉奖、特殊贡献奖颁奖典礼；“筝承国学”——纪念曹正百年诞辰学术研讨会、“一带一路”国际筝乐论坛以及多场筝乐学术交流论坛；“筝扬国韵”“筝育国器”“筝强国音”为主题的三场不同形式、不同阵容的筝乐新作，以及筝乐名家音乐会。

值得关注的是，“筝扬国韵”——纪念曹正百年诞辰古筝名家音乐会，将汇集全球十多个国家的古筝演奏者，在当地地标性建筑共同隔空演奏《渔舟唱晚》曲目。

受疫情影响，本次活动以线上的方式面向全球同步直播，活动将持续至18日。

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