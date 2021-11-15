人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

一带一路”国际筝乐学术交流季启动 向世界展示中国筝乐文化的魅力

2021年11月15日18:44 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月15日电 由中国音乐学院主办的“一带一路”国际筝乐学术交流季14日在京启动。在近日学校举行的新闻发布会上，中国音乐学院校长王黎光表示，在学校“承国学、扬国韵、育国器、强国音”办学理念指导下，举办“一带一路”国际筝乐学术交流季活动，有益于进一步加强国音特色和优势专业，扩大中国器乐文化在世界上的影响。

“一带一路”国际筝乐学术交流季新闻发布会 学校供图

中国音乐学院国乐系主任许知俊介绍，本次活动将以筝乐作为连接“一带一路”文化传播的纽带，邀请海内外筝类、类筝乐器专家，开展筝乐论坛、举办筝乐专场音乐会等，向世界展示中国筝乐文化的魅力。

许知俊表示，本次活动将有多个委约新作上演，中国乐派交响乐团、中国乐派国乐团也将鼎力协助，更有多位当代杰出演奏家登台献艺，综合传统曲目与新锐作品，充分实现中国器乐与交响乐团之间的对话。

中国音乐学院国乐系副主任王中山介绍，本次活动包括“一带一路”国际筝乐学术交流季开幕式暨古筝艺术终身荣誉奖、特殊贡献奖颁奖典礼；“筝承国学”——纪念曹正百年诞辰学术研讨会、“一带一路”国际筝乐论坛以及多场筝乐学术交流论坛；“筝扬国韵”“筝育国器”“筝强国音”为主题的三场不同形式、不同阵容的筝乐新作，以及筝乐名家音乐会。

值得关注的是，“筝扬国韵”——纪念曹正百年诞辰古筝名家音乐会，将汇集全球十多个国家的古筝演奏者，在当地地标性建筑共同隔空演奏《渔舟唱晚》曲目。

受疫情影响，本次活动以线上的方式面向全球同步直播，活动将持续至18日。

(责编：郝孟佳、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部