原标题：坚持文化立校 培养服务精神

日前，山东旅游职业学院首届红色故事讲解员大赛如火如荼地开展，两个小时的倾情讲解，不仅是学子们用专业向革命先辈崇敬钦佩的虔诚诉说，更是一堂引导每一位同学铭记历史、缅怀先烈的生动党史课。

近年来，山东旅游职业学院始终坚持“文化立校”战略，高度重视文化在学校管理和人才培养中的重要作用，将党史学习教育融入文化建设，以现代大学精神引领校园文化建设，积淀形成了底蕴深厚的山旅文化。

以文化人

潜移默化润心田

近日，山东旅游职业学院旅游与休闲管理系2020级导游、旅游管理、旅行社经营与管理三个专业共计74名学生在学院老师的带领下，赴枣庄、临沂、潍坊、烟台、威海等地的红色展馆开展“行走的红色课堂”实训试岗，让学生们实地感受共产党人的热血与梦想。

“这样的课堂非常生动，去现场看、听、悟当年的革命事迹，让我不自觉地想要了解更多知识，并思考作为导游专业的大学生应该怎样为社会作贡献。”导游专业学生祁方豪坚定地说。

“行走的红色课堂”活动开展以来，山旅学子已遍访齐鲁大地60余个红色基地，累计寻访红色人物400余名。

“红色资源是我们弥足珍贵的精神财富。”山东旅游职业学院院长闫向军说，“山旅把‘行走的红色课堂’作为党史学习的重要载体，让师生在实践中亲身感悟党的精神谱系，让思想之光照亮师生们的心田。”

山旅坚持以文化人，把中华优秀传统文化、革命文化融入学生的日常教学管理中，将齐鲁文化课程作为思政教学中的重要内容，并在各类职业技能学习中融入传统文化内容，通过潜移默化地浸润，不断提升学生的道德准则和文化修养，培养学生在未来工作中的服务精神。

以文化物

行为塑造方寸间

10月24日，一个精雕细琢的雕刻作品出现在了学校食堂二楼中央，同学们无不称奇，感慨其刀工精细、造型精良、制作精美，前来拍照打卡的人络绎不绝。

这是山东旅游职业学院营养与烹饪系为学院建校30周年献上的大礼，由3位老师和18个同学耗时1个多月共同完成的作品。“雕刻技艺本身就是传统文化的一种表现形式，在雕刻作品前，我们还会查阅很多资料学习了解作品背后的文化知识，在磨砺雕刻技法的同时，将我们的优秀传统文化传承下去。”营养与烹饪系大二学生苏向东介绍。

为庆祝建党100周年，营养与烹饪系党总支组织全体师生，结合党史学习资料及专业特色，用雕刻、面塑、花饽饽等多种传统烹饪艺术形式制作了主题展台，回顾了建党百年的光辉历程，展现了百年来的波澜壮阔。

10月23日晚，在山旅的小礼堂内，山东旅游职业学院庆祝建校30周年文艺晚会精彩上演，艺术表演系的学生跳着飘逸的傣族舞，旅游与休闲管理系的学生展示着山东16市的旅游形象，航空服务系的学生也进行着专业展示。

这是一场全部节目由山旅师生自编自拍自演的晚会，大家的专业能力和文化素养在舞台上尽情释放，彰显了山旅学子有礼貌、知礼节、懂礼仪的形象。

以文化境

校园建设细微处

山东旅游职业学院坚持以文化境，以齐鲁文化、世界文明、旅游业的朝阳、泉水文化、李清照词文化、社会公德、涂鸦文化为主题建成七大主题文化墙，校园内的楼宇均以儒家文化经典格言命名，道路均以世界上著名的奇山峻岭命名，营造出优美亮丽、氛围浓郁的环境文化。

在山旅田径场东侧的曲径通幽处，一座名为“兰庭茶社”独特雅致的小屋隐在茂林修竹间，这里正是山旅学子学习茶艺文化和技艺的场所，也是山旅传统文化学习表演展示平台之一。

“除了相关专业学生在这里进行专业学习外，每天晚上我们茶艺班都会在这里进行一个小时的社团活动，学习如何摆放茶具、如何表演茶艺、如何烹制不同品种的茶等知识，让我对中国传统的茶文化有了更深的了解，更让我在日常生活中更加懂礼仪、知礼节。”饭店管理系大一学生许程程说。

“山东旅游职业学院扎根于地域文化、行业文化、职教文化，不断从传统优秀文化和革命文化中汲取养分，坚持以人为本，坚持贴近时代，坚持贴近行业，坚持传承与创新相结合，形成了独具特色的校园文化体系。”山东旅游职业学院党委书记陈国忠说。（赵秋丽 冯帆 马保烈）

(责编：林禹彤(实习生)、李依环)