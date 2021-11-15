原标题：“新北大荒人”打造农业生产智慧大脑

“从小就听爷爷讲当年开垦的故事，每次听都很受触动。”提起开垦北大荒的那段历史，26岁的北大荒小伙儿李光旭如数家珍。他的爷爷李发章18岁时响应团中央号召，从山东老家来到了东北边疆，从此和黑土地结下了不解之缘。几十年后，受爷爷和父亲的影响，李光旭在18岁那年填报高考志愿时选择了农学专业。

2017年大学毕业后，李光旭回到北大荒，成为北大荒农业股份有限公司七星分公司农业技术推广中心的一名技术人员。

走在农场里，李光旭时常想起爷爷讲过的他第一次见到的北大荒。一望无际的荒原中，人们住在用简易木棍搭起来的帐篷里，夏天蚊虫肆虐，冬天最冷时气温能达到零下40摄氏度。“早上起来帽子和被子上全结了冰，种地靠人拉犁，生产和生活都很艰苦。”

在这片黑土地上，李发章见证了3000万亩亘古荒原被开垦为肥沃良田，和他一起将青春年华交付给这片土地的是14万复转官兵、20万内地支边青年、54万城市知识青年、10万大中专院校毕业生和地方干部。

1947年，按照党中央“关于建立巩固的东北根据地”的重要指示，北大荒迎来了一批解放军，他们在这里点燃“第一把火”，拉动“第一把犁”，唤醒了沉睡的荒原。1954年，时任铁道兵司令员兼政委的王震来到黑龙江视察，在他的建议下，这片土地开启了农业大发展的序幕。

在北大荒博物馆里，保存了一面“北京市青年志愿垦荒队”队旗，北大荒集团团委综合主管胡志朋向中青报·中青网记者介绍了这面队旗的由来。1955年，以杨华为代表的全国第一支青年垦荒队——北京青年志愿垦荒队响应团中央“到农村去，到边疆去，到祖国最需要的地方去”的号召，接过时任团中央书记处书记胡耀邦授予的垦荒大旗，奔赴黑龙江省萝北县开荒建点。

“每当看到这面队旗，脑海里就会情不自禁出现垦荒青年不怕苦、不怕累，与恶劣自然环境作斗争的场景。”向亘古荒原要粮，难度可想而知。胡志朋说，当时在垦荒队里有一首歌广为传唱：“早起三点半，归来星满天；啃着冻馍馍，雪花汤就饭；吃苦为人民，乐在苦中间……”

1956年10月28日，《中国青年报》头版头条刊发了《我们战胜了困难，获得了丰收》一文，黑龙江省萝北县北京青年志愿垦荒队给团中央发了封电报，其中写道：“对于我们这群从前很少经历风雨见世面的孩子，来到大荒原安家立业确实不是一件容易的事，但我们认定了垦荒事业密切关系到祖国的繁荣和人民的温饱，既然选择的方向对头，那么再大的困难也要打他个落花流水……”

“党中央号召青年，去唤醒祖国沉睡的大地，为国家多种粮食。咱们年轻人就要到祖国最需要的地方，到最困难的地方，为国家开荒！”今年6月，团黑龙江省委机关的干部职工们排演了一部原创诗剧——《青春丰碑》，再现了共青农场创建初期，中国青年志愿垦荒队的创业故事。团黑龙江省委机关党委专职副书记唐鹏宇为了能够尽可能接近自己表演的角色，反复翻阅资料、研读那段历史，“尽管来之前队员们已经预估到了困难，但到达后才发现，情况远比想象中更艰难。繁重劳动、巨大困难，甚至牺牲，都没有打垮他们。”

昔日北大荒，今朝大粮仓。时代更迭，一群又一群年轻人依然前赴后继地来到这里，逐梦北大荒续写传奇故事。他们中不仅有见证北大荒发展变化的“垦三代”，还有受北大荒精神鼓舞来到这里奋斗的“新北大荒人”。

新农垦人李晓辉2008年从广西大学研究生毕业后来到建三江垦区工作。从前辈们种地靠经验到现在种地看数据，这13年他见证了北大荒如何插上科技的翅膀，运用大数据、人工智能、物联网技术，北大荒打造出了农业生产的智慧大脑。

在他看来，北大荒精神从未消失，而是在一代又一代农垦人身上生生不息。“‘艰苦奋斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献’这16个字贯穿于北大荒到北大仓几十年的发展历史当中。”

李晓辉告诉记者，近些年有越来越多的年轻人选择来到北大荒创业，这里成了年轻人实现梦想的舞台。他所在的团队，平均年龄32岁，年龄最小的只有22岁。

新农垦人奚丽丽2010年从黑龙江八一农垦大学毕业，当时作为全省优秀毕业生，有不少大企业向她抛出“橄榄枝”，可这个英语专业的姑娘却偏偏钟情北大荒。

“刚入校参观校史馆，看到北大荒开发建设的艰苦历程，当时就被这奇迹般的事迹感动了，也想为新时代北大荒的开发建设做些什么。”奚丽丽回忆，刚来共青农场时，面对辽阔的黑土地和大型农机具，感到很兴奋。但因为专业不对口，也让她吃了不少苦头。

“既不懂农业技术，也分不清农作物，只能从头开始学。”为了能够尽快熟悉工作，奚丽丽先通过书本学习，遇到不懂的问题就请教身边同事，闲暇时还会在农场里溜达熟悉地况。就这样，她渐渐成了农业生产的内行。

2020年，奚丽丽成为北大荒青年讲师团的一名讲师。“刚开始的时候需要背诵才能做好宣讲，后来看到越来越多年轻人来到这里工作，我对北大荒精神的理解也越来越深，所讲都是发自内心。”奚丽丽告诉记者，北大荒精神是经久不衰且与时俱进的，新时代新北大荒人将赋予北大荒精神新的内涵，未来她要做的事就是宣讲好北大荒精神，讲到更多人心坎里。（韩荣）

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