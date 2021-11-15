原标题：这些实招让孩子远离近视烦恼

面对校园里越来越多被近视困扰的青少年，2018年8月，教育部等8部门向各省级人民政府联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《实施方案》）。三年以来，《实施方案》落实情况如何？有关部门使出了哪些“真招实招”？日前，教育部召开新闻发布会介绍了相关情况。

如何让近视防控领域市场“有标可循”，产品质量“有据可依”？市场监管总局计量司副司长杜跃军介绍，通过批准发布强制性国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》及《眼镜架通用要求和试验方法》等推荐性国家标准，有力规范了眼镜行业发展；中消协针对市场上热销的部分品牌不同屏显类型的13款手机、平板电脑和电视机产品以及20款配装眼镜商品、73款读写台灯和25款家用投影机产品开展比较试验，为消费者选购产品提供合理建议。

通过这三年来对眼镜制配场所的计量专项监督检查，全国眼镜制配场所计量监督整体水平有了很大提高，为综合防控儿童青少年近视工作提供了有力支撑。

加强近视防控，离不开专业化的培养、培训。据悉，教育部先后支持21所高校开设眼视光医学专业，37所高校开设眼视光学专业，86所高校开设健康服务与管理专业，在高职学校设置眼视光技术、健康管理等专业点645个；举办9期共820余名省、市、县三级教育部门负责人、中小学校长、幼儿园园长、校医等参加的近视防控专题研讨班；成立85名专家组成的全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团，线上线下宣讲超过3600余场次。此外，还印发《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》，针对学前、小学、中学等不同学段学生特点，提高近视防控知识普及率和知晓率。

“卫健委在全国183个区县开展儿童青少年近视防控适宜技术试点，成立‘国家儿童青少年视力健康管理专家咨询委员会’，确定11家专业机构对口分区分片指导；统筹推动地方落实保障政策，省级疾病预防控制机构全部设立学校卫生科所，将近视防控纳入全国疾控工作评估考核内容，切实加强基层学校卫生服务能力建设。”国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍。

“近视防控有两个核心问题，一是过重的课业负担能否真正减下来，二是过去不足的、不受重视、弱化的体育、美育、劳动教育能否真正增上去。只有双管齐下，才能真正促进儿童青少年的视力的健康发展。”教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示。

体育总局青少年体育司副司长姜庆国表示，体育总局广泛开展运动知识技能普及，发放科普书籍和手册，设立科学健身大讲堂，开展运动技能培训；还录制“青少年近视防控操”“爱眼操”等教学视频，编写出版健身指导方法图书，组织多所高校体育支教团，深入开展乡村儿童青少年近视防控、体质监测、健康干预活动。

“今后一是要坚定不移地贯彻落实‘双减’，切实减轻学生的课业负担和校外培训负担，给学生更多在阳光下运动的时间，保障学生充足的睡眠，这是做好儿童青少年视力保护的基础。二是推进体育、美育和劳动教育的教学改革，让学生真正享受到运动的乐趣，感受到艺术的魅力，体验到劳动的价值。三是保障条件要跟进，扎实推进教育评价改革，特别是涉及对学生、对学校、对教育发展水平的评价、对教育行政部门和地方政府办教育效果的评价要真正落到实处，才能够真正调动学生、老师、学校、家长和社会五大责任主体共同努力。”王登峰说。

（本报记者 周世祥）

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